Lula da Silva também ganha no Luxemburgo

O antigo Presidente Lula da Silva foi também o candidato mais votado nas eleições Presidenciais brasileiras, realizadas no círculo eleitoral do Luxemburgo.

Na votação geral (em todos os círculos eleitorais), Lula da Silva venceu a primeira volta com mais de 48% dos votos, contra os mais de 43% do Presidente Jair Bolsonaro. Sem maioria absoluta, os dois candidatos vão disputar a segunda volta no dia 30 de outubro.



No Luxemburgo, segundo os boletins de voto partilhados no Facebook do Cônsul Honorário do Brasil no Luxemburgo, André Bezerril, Lula da Silva obteve 253 votos. Já o Presidente Jair Bolsonaro recebeu 174 votos, seguido pela candidata Simone Tebet, com 34.

Ciro Gomes teve 33 votos, Felipe d’Avila 17, Sofia Manzano 3 e Padre Kelmon, Constituinte Eymael e Vera Lúcia um voto cada.

Dos 760 inscritos para votar no Luxemburgo, foram apurados 539 votos, ou seja, uma taxa de participação de 70,9%. Desse total houve ainda 10 votos em branco e 12 nulos.

Henrique de Burgo

