Lula da Silva eleito Presidente do Brasil também no Luxemburgo

Lula Inácio da Silva venceu a segunda volta das eleições Presidenciais brasileiras também no Luxemburgo.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda) obteve 274 votos no Grão-Ducado, contra 207 do candidato do Partido Liberal (PL, extrema-direita), Jair Bolsonaro, segundo dados a que a Rádio Latina teve acesso no perfil pessoal do cônsul honorário do Brasil no Luxemburgo, André Bezerril, na rede social Facebook.

Ao todo, estavam inscritos no Grão-Ducado 760 eleitores, sendo que votaram 519 (incluindo 13 votos em branco e 25 nulos). Na primeira volta, o candidato do PT também já tinha ganho o escrutínio no Luxemburgo.

Na votação global, no Brasil e no estrangeiro, Lula da Silva ganhou com 50,1%, contra 49,1% de Bolsonaro.

Este será o terceiro mandato de Lula no Palácio do Planalto depois dos efetuados [mandatos] entre 2003 e 2011.

Henrique de Burgo

