As próximas eleições legislativas realizam-se a 8 de outubro.

Legislativas 2023

Luc Frieden é cabeça de lista nacional do CSV

É oficial. Luc Frieden é o cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV) às eleições legislativas do próximo dia 8 de outubro. O comité nacional do partido reuniu-se esta quarta-feira e aprovou, com 77 votos a favor e duas abstenções, a candidatura de Frieden. Uma candidatura que será formalmente concluída durante o congresso do partido que se realiza a 25 de março.



Nas legislativas de 2013, Luc Frieden foi eleito para o Parlamento, mas pouco tempo depois, com o CSV na bancada da oposição, trocou a política pela banca, assumindo o cargo de vice-presidente do conselho de administração do Deutsche Bank, em Londres.

Em 2016, Luc Frieden foi nomeado presidente do extinto grupo Saint Paul Luxembourg (agora Mediahuis Luxembourg), acionista maioritário da Rádio Latina e editor do semanário Contacto e do Luxemburger Wort. Cargo que abandonou em 2019.

Luc Frieden é atualmente presidente da Eurochambres, a Federação das Câmaras de Comércio, Indústria e Serviços da Europa. É também presidente da Câmara de Comércio, do Luxemburgo e presidente do Conselho de Administração do Banco Internacional do Luxemburgo (BIL).

Além disso, é sócio da Elvinger Höss, uma das maiores sociedades de advogados luxemburguesas, onde presta assessoria em assuntos internacionais empresariais e bancários. É ainda membro do Conselho de Administração da Bolsa de Valores do Luxemburgo. Cargos que Luc Frieden prometeu “abandonar nas próximas semanas”, para se poder concentrar plenamente na campanha eleitoral.

Luc Frieden nasceu em 1963, em Esch/Alzette. É formado em Direito pelas universidades de Paris, Cambridge e Harward, e chegou a exercer a profissão de advogado no Luxemburgo, antes de ser eleito para a Câmara dos Deputados em 1994, onde representou o CSV até 1998. Entre 1998 a 2013 foi ministro da Justiça, do Tesouro, da Função Pública, das Relações com o Parlamento e da Defesa, nos sucessivos governos liderados por Jean-Claude Juncker. Aquando das últimas eleições legislativas em que participou, em 2013, Frieden foi o candidato que mais votos obteve, na circunscrição do Centro.

Artigo: Susy Martins | Foto: Anouk Antony