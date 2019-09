O modelo usou o perfil do Instagram para deixar mensagem emotiva às crianças.

Luís Borges deixa mensagem aos filhos após a morte de Eduardo Beauté

O modelo usou o perfil do Instagram para deixar mensagem emotiva às crianças.

Na quinta-feira, 12, aconteceu o funeral de Eduardo Beauté, na sua terra natal, Marinha Grande.

Por desacordo com a família do cabeleireiro, o ex-marido, o modelo Luís Borges, e amigos, juntaram-se na Basílica da Estrela, em Lisboa, para uma última homenagem.

No mesmo dia, o modelo publicou uma fotografia no Instagram dos três filhos de ambos, com a mensagem "é para sempre".

A mensagem surge num momento em que não se sabe o futuro das crianças.

Beauté e o modelo, durante o seu casamento de cinco anos, decidiram adotar três crianças: Bernardo, 9, Lurdes, 7, e Edu, 4. No entanto, apesar de considerarem Luís como um dos pais, legalmente, eram apenas filhos do cabeleireiro. Ou seja, o óbito de Beauté torna-as orfãs, perante a lei, e terá de lhes ser nomeado um tutor legal. A tarefa está agora a cargo do Ministério Público.