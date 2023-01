Os socialistas dizem ter "ideias próprias", que nos próximos irão ser apresentados à população, com vista às eleições legislativas que se realizam em outubro.

Atualidade em síntese 05 JAN 2023

LSAP satisfeito com trabalho governamental, mas garante que tem ideias próprias

A presidente do partido socialista (LSAP), Francine Closener, diz-se satisfeita com o trabalho feito até agora na coligação governamental. Numa entrevista à RTL, a responsável política sublinhou que, ao longo dos anos, este Governo teve de tomar decisões importantes para o país.

No entanto, acrescenta que nem tudo pode ser concretizado e que o partido socialista continua a ter ideias próprias, que nos próximos irão ser apresentados à população, com vista às eleições legislativas que se realizam em outubro.

O cabeça de lista do partido deverá apresentar, a 20 de janeiro, o seu cabeça de lista nestas eleições. Ao que tudo indica, esse cargo poderá ser desempenhado pela atual ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Uma coisa é certa: segundo Francine Closener, o LSAP irá continuar a defender os interesses da classe média e daqueles que são mais vulneráveis neste tempo de crise, apostando em mais igualdade social.

Comunais. Há cláusula de residência para os candidatos

A lei eleitoral aprovada em 2022 aboliu a cláusula de residência exigida aos estrangeiros para poderem votar nas eleições comunais. Mas, para os candidatos, convém lembrar que é exigido um período de residência.

Seja luxemburguês ou não-luxemburguês, para poder ser candidato às autárquicas é necessário residir na comuna em questão há pelo menos seis meses no momento em que a candidatura é entregue.

Sobre prazos, se para os eleitores o recenseamento pode fazer-se até 55 dias antes do escrutínio, para os candidatos a chamada “declaração de candidatura” tem de ser entregue até 60 dias antes do dia das eleições.

As próximas eleições comunais realizam-se no dia 11 de junho. O artigo pode ser lido na íntegra, aqui.

Frio de dezembro impediu Luxemburgo de atingir meta de poupança de energia

Em dezembro, houve apenas uma poupança de consumo de gás na ordem dos 18%, quando comparado com período homólogo de 2021.

O ministro da Energia, Claude Turmes, admitiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que a "culpa" foi de um mês particularmente frio, o que fez com que a meta estimada de 30% de poupança de energia - alcançada nos meses anteriores - não fosse possível.

No entanto, segundo a RTL, o ministro disse que foi economizado na indústria 45% do gás, em comparação com a média dos últimos 5 anos no mês de dezembro. Mas como a esta área corresponde apenas um terço do consumo nacional, o peso na percentagem de poupança não é tão significativo.

Edifícios (casas e escritórios) corresponderam a 10% de poupança no consumo.

Mas o esforço de poupança energética não se resumiu apenas ao gás: no mês de dezembro houve uma redução no consumo da eletricidade de oito por cento, avançou Turmes, citado pela RTL.

As medidas do Governo para pagar menos pela energia em 2023

2023 vai ser um ano focado na sustentabilidade energética. O ministro da Energia, Claude Turmes, fez ontem um balanço da situação atual.

Uma delas estipula que todos os novos edifícios construídos após dia 1 de janeiro de 2023 serão equipados com bombas de calor em vez de caldeiras de gás. Os agregados interessados em substituir uma caldeira vão poder beneficiar de um aumento das ajudas.

Quem preferir optar por painéis solares, está previsto um aumento dos subsídios às instalações fotovoltaicas de autoconsumo, a que se acresce uma taxa reduzida de IVA de 3%.

Para facilitar esta transição energética, deixa de ser necessário recorrer a um consultor certificado. A partir de agora, um trabalhador aprovado pode realizar o trabalho.

Kirchberg. Inaugurada mais uma estrutura de alojamento temporário para refugiados

O ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn, inaugurou esta quarta-feira mais uma estrutura de alojamento temporário para requerentes de proteção internacional.

O novo centro está localizado em Kirchberg, na rue Nicolas Clasen, n° 1, e tem capacidade máxima de 120 camas. A estrutura será gerida pela Cruz Vermelha e vai acolher famílias, mas também mulheres e homens solteiros.

Jean Asselborn anunciou o reforço de mais vagas para os refugiados no primeiro trimestre de 2023, a começar pelo bloco C1 do "Edifício T", em Kirchberg, que vai ter mais 156 camas (totalizando 1.167 lugares).

Vão ser ainda inauguradas centros de acolhimento em Hollerich (20 camas) e em Pfaffenthal (39 camas). Também o centro de alojamento da Rue Victor Hugo, em Differdange, vai ter mais 23 camas.

Nos últimos sete anos, o número de camas para os refugiados triplicou, com o Gabinete Nacional de Acolhimento (Office National de l'Accueil) a gerir atualmente um parque imobiliário com uma capacidade máxima de 7.367 camas, com uma ocupação de 87,9%.

Jean-Claude Hollerich em Roma para o funeral de Bento XVI

O funeral do papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado aos 95 anos, decorreu esta quinta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano, seguindo um cerimonial "solene", mas "sóbrio", acompanhado por milhares de pessoas.



A cerimónia foi presidida pelo papa Francisco e celebrada por Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, seguindo um modelo quase idêntico às exéquias de um pontífice em funções, mas com algumas adaptações, dado que Bento XVI era papa emérito.

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, esteve presente, em nome da comunidade eclesiástica do Grão-Ducado.



Jean-Claude Hollerich irá celebrar uma missa em homenagem ao papa emérito no próximo dia 15 de janeiro, às 10h30, na Catedral Notre-Dame, na cidade do Luxemburgo.

Bento XVI morreu no sábado, aos 95 anos de idade. Foi papa entre 2005 e 2013, ano em que abdicou do cargo.

Segundo estimativas das autoridades locais, cerca de 100 mil pessoas estiveram hoje no local para assistir à cerimónia fúnebre.

E os nomes mais populares para bebés no Luxemburgo são…

Emma, para as meninas, e Liam, para os meninos. Estes são dois dos nomes mais comuns registados no Luxemburgo em 2022.

​​​​Mia, Olivia e Eva foram os nomes mais populares para meninas registados na Cidade do Luxemburgo, em 2022. Já entre os rapazes, as maiores preferências recaíram em Leo, Gabriel, Noah e Liam, de acordo com o Luxemburger Wort, que cita a autarquia.

A situação é semelhante em Esch-sur-Alzette. Em 2022, os nomes Emma e Mia lideraram os registos de nascimentos. Entre os meninos, Lucas foi o mais escolhido, seguido de Liam e Gabriel.

Acidentes. Álcool é mais comum entre condutores masculinos

Em caso de acidente rodoviário, são mais os homens a acusar positivo no teste de alcoolemia do que as mulheres.

Um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), que analisou a sinistralidade rodoviária ao longo dos últimos cinco anos, revela que 3% dos condutores de veículos de quatro rodas, envolvidos em acidentes, estavam sob o efeito do álcool (taxa de álcool de 0,5 a 1,1 g/litro) e 10% em estado de embriaguez (taxa igual ou superior a 1,2 g/litro). Estados constatados com mais frequência entre os condutores masculinos do que entre os femininos.

Em relação aos homens implicados em acidentes, 4% estavam sob o efeito do álcool e 12% embriagados. Entre elas, essas taxas descem para 2% e 6%, respetivamente. Em causa, aqui, estão apenas os condutores de viaturas de quatro rodas.

Os dados do Statec demonstram que o consumo de álcool também se verifica noutros utentes da estrada. Por exemplo, 1% dos peões envolvidos em acidentes nos últimos cinco anos estava sob o efeito da substância e 3% em estado de embriaguez. No que toca a condutores de veículos de duas rodas, 1% apresentava álcool no sangue e 5% um nível já considerado como embriaguez.

Condução. Teste do balão é obrigatório e álcool pode dar prisão

É o que diz a lei. O teste do balão que a polícia pode pedir a um automobilista é obrigatório. E há consequências para quem se recusar a fazê-lo.

De acordo com informação disponível no site da polícia grã-ducal, o teste do balão, em que o condutor sopra num aparelho que mede o teor de álcool no sangue, é obrigatório. Caso o condutor se recuse a fazê-lo, “a carta de condução é-lhe retirada no momento”, de acordo com as autoridades.

A condução sob o efeito do álcool pode dar multas de 145 a 10.000 euros, levar à perda de pontos na carta ou até mesmo a penas de prisão de oito dias a três anos, dependendo da taxa de álcool detetada no sangue.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec), o álcool esteve presente em 18% de todos os acidentes registados nos últimos cinco anos e em 21% dos acidentes mortais.



Estas ruas da capital são só para peões a partir de segunda-feira

A Cidade do Luxemburgo vai alargar a zona pedonal já a partir da próxima segunda-feira.

A rue de la Boucherie; a parte da rue du Marché-aux-Herbes localizada entre a Grand-Rue e a rue de la Boucherie; e o troço da Grand-Rue localizado entre a rue du Nord e a rue du Fossé passam a estar "fechadas ao trânsito, exceto aos condutores com dístico de acesso".

As entregas estão autorizadas das 6h00 às 10h00, "tal como as exceções já existentes". Também os ciclistas podem circular todos os dias, entre as 18h e as 10h.

Epidemiologistas estimam que 40% da população chinesa foi infetada no último mês com o novo coronavírus



Especialistas locais estimam que um total de 600 milhões de pessoas terão sido infetados com covid-19 na China, ao longo do último mês, depois de o país ter posto fim à política de ‘zero casos’.

O número equivale a 40% da população do país asiático, que é o mais populoso do mundo.

Entretanto, a maioria dos Estados-membros da União Europeia mostrou-se favorável a que sejam pedidos testes de covid-19 a todos os viajantes oriundos da China.

Nova subvariante da Omicron é a mais transmissível detetada até agora

A Organização Mundial da Saúde está a avaliar o risco da nova subvariante XBB.1.5 da covid-19, que está a propagar-se rapidamente em vários países e pode ser mais transmissível.

Nos Estados Unidos já representa cerca de 40% dos casos de covid-19.

Citada pela agência AFP, a líder técnica da organização de saúde, sublinhou que esta é a “subvariante mais transmissível detetada até agora". Desconhece-se, para já, se terá efeitos "mais graves".

Dois anos após o ataque ao Capitólio polícia dos EUA ainda procura 350 suspeitos

Dois anos após o ataque ao Capitólio, as autoridades norte-americanas ainda estão à procura de 350 participantes na invasão, além de uma pessoa suspeita de instalar bombas caseiras perto do Congresso um dia antes do ataque.

Mais de 950 pessoas foram detidas nos últimos 24 meses, segundo dados divulgados pelo secretário da Justiça, Merrick Garland.

Mais de um terço já foi julgado, sendo que 192 foram condenados a penas de prisão.