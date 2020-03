Grupo francês anuncia que vai usar linhas de fabrico de perfumes e gel cosmético para fornecer aos hospitais públicos gratuitamente.

Louis Vuitton vai fazer gel desinfetante para combater o coronavírus

E se os fabricantes de perfume pudessem fabricar gel desinfetate? É o que grupo Louis Vuitton (LVMH) vai começar a fazer: gel desinfetante de mãos para abastecer os hospitais.

O objetivo do grupo francês de artigos luxo é ajudar a evitar a escassez do produto em França, à medida que o surto de coronavírus se intensifica e o número de vítimas mortais aumenta (este domingo subiu para 120).

O LVMH anunciou que começará já esta segunda-feira a fazer essa produção, usando para o efeito as linhas de produção dos perfumes e geles cosméticos a partir desta segunda-feira, 16 de março.



Distribuição gratuita

Apesar de trabalhar no segmento de luxo, o grupo vai disponiblizar gratuitamente o que fabricar aos hospitais.

"Estes geles serão distribuídos sem qualquer cobrança às autoridades de saúde", refere o grupo numa declaração.

Serão entregues, numa primeira fase, a 39 hospitais públicos, em Paris.

O grupo detentor de marcas como a Louis Vuitton ou as fragrâncias de Christian Dior, Guerlain e Givenchy vai produzir 12 toneladas de gel já esta semana.

"O LVMH vai continuar a honrar este compromisso o tempo que for necessário, em interação com as autoridades de saúde francesas."