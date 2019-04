Feita por diversos artesãos, mala é uma ode a Portugal – a "segunda casa" do designer que criou os sapatos com solas vermelhas.

Louboutin cria mala em homenagem a Portugal

Chama-se "Portugaba", custa 1.659 euros e foi lançada no dia 24 de abril. Feita por diversos artesãos, a mala é uma ode a Portugal – a "segunda casa" do designer francês, celebrizado pelos sapatos de salto alto com sola de cor vermelha.

A "Portugaba" existe em dois modelos - um dos quais já esgotou - é totalmente portuguesa. Foi elaborada com matérias-primas portuguesas, confecionada por artesãos com recurso a técnicas antigas. Há, inclusive, fotos destes a trabalhar na página oficial da marca. O tecido, oriundo de Miranda do Douro, é utilizado para fazer as capas de honra. Em Fridão, a marca inspirou-se na técnica dos puxados portugueses e dali seguiu para Cerva, no município de Ribeira de Pena, onde as tecedeiras fazem os ripados. As franjas que adornam a mala foram inspiradas no folclore português e feitas pelos tecelões de Loures e Aboim da Nóbrega. Por último, as contas de cerâmica presentes nas alças, são feitas numa aldeia entre Mafra e Ericeira, com inspiração no padrão dos azulejos portugueses.

Louboutin pretende, desta forma, homenagear o artesanato, os símbolos portugueses, o povo e o país no geral. Também o filme promocional da mala de luxo foi rodado nas ruas de Lisboa ao som do fado. Neste, "Maria Lisboa", de Amália Rodrigues, é cantado por Mariza.

Foto: Christian Louboutin

"Portugaba"simboliza, ao mesmo tempo, a "história de amor" de Christian Louboutin com Portugal. Há vários anos que o designer francês se mudou para Portugal, no Alentejo. Primeiro para a Comporta e, mais recentemente, para a zona de Melides, onde está a construir um hotel.

"Portugal é um dos lugares para onde vou desenhar as minhas coleções de verão. A luz, a atitude descontraída das pessoas e a vibe são muito inspiradoras para mim. (…) Descobri pessoas com um savoir-faire incrível e talento para combinar cores e padrões. Isso fez-me querer desenhar uma carteira que homenageasse o amor que tenho por este país", declarou o designer, no comunicado de imprensa.