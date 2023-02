O jackpot de 15 milhões de euros do LOTTO saiu a dois apostadores. Um deles vive no Luxemburgo.

Radio Latina 14 min.

Atualidade em síntese 06 FEV 2023

LOTTO. Residente do Luxemburgo ganha 7,8 milhões de euros

O jackpot de 15 milhões de euros do LOTTO saiu a dois apostadores. Um deles vive no Luxemburgo.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Loterie Nationale, dois dias após o sorteio. O vencedor do Grão-Ducado tem agora 60 dias para se apresentar à Loterie e reclamar o prémio de 7,83 milhões de euros.



100.000 apostadores no Luxemburgo. O que fazer se ganhar o Euromilhões Em jogo estão 230 milhões de euros, um jackpot histórico. Com um prémio destes, "é toda uma vida que muda". Ouça os conselhos do diretor da Lotaria Nacional.

Note-se que o LOTTO é jogado na Alemanha e no Luxemburgo. Por cá, é comercializado pela Loterie Nationale.

Há mais de 75 anos que todos os fundos gerados pela Loterie revertem a favor de projetos sociais, culturais, ambientais e desportivos através da Obre Nacional Grã-Duquesa Charlotte. Graças aos seus apostadores, a Loteria disponibilizou mais de 475 milhões de euros à fundação desde 1945.

Salário mínimo luxemburguês para qualificados chega aos 3.000 euros em abril

Com o ajuste de janeiro, a indexação deste mês de fevereiro e a de abril, o salário social mínimo vai ultrapassar os 2.500 euros brutos por mês. Para os trabalhadores qualificados, o montante vai superar os 3.000.

Salário mínimo para qualificados chega aos 3.000 euros em abril Parte das atualizações deve-se ao aumento do custo de vida no Luxemburgo.

Mas convém lembrar que parte destas atualizações acontece porque a vida está mais cara.

As indexações são, na prática, uma adaptação ao custo de vida. Por outras palavras, os ordenados são atualizados porque a inflação atinge um determinado nível, isto é, os preços de bens e serviços aumentam.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em janeiro a inflação fixou-se nos 4,8%.

Goodyear diz que não haverá despedimentos no Luxemburgo

A Goodyear vai despedir 500 pessoas em todo o mundo, mas não no Luxemburgo.

De acordo com a RTL, nem os sindicatos OGBL e LCGB, nem o Ministério da Economia foram informados de possíveis despedimentos por parte da empresa.

Mesmo assim, o fabricante pretende abrandar as atividades de investigação e desenvolvimento e está a considerar recorrer ao desemprego parcial de uma centena de funcionários.

Talkwalker tenaciona cortar efetivos

A Talkwalker, empresa tecnológica criada no Luxemburgo, está prestes a despedir mais trabalhadores, apenas meses depois da última onda de despedimentos.

Esta é a segunda vez em seis meses que a empresa vai avançar com despedimentos, depois de centenas de pessoas terem saído em julho.

Nas redes sociais, até agora, pelo menos sete empregados no Luxemburgo, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América confirmaram que iriam deixar a empresa.

Convenção coletiva. 180 funcionários da Philharmonie vão ganhar bónus de mil euros

A direção da sala de espetáculos Philharmonie, em Kirchberg, e o sindicato OGBL assinaram a renovação da convenção coletiva para os 180 funcionários.

O novo acordo é válido até dezembro de 2025 e inclui várias melhorias para os músicos da orquestra filarmónica e para o pessoal administrativo e técnico.

À semelhança de 2022, cada funcionário vai receber este ano um bónus único de mil euros. Haverá ainda um aumento fixo de 50 euros na tabela salarial e um alinhamento da progressão salarial do pessoal administrativo com o dos músicos.

A partir de agora, todos os empregados entre 57 e 64 anos de idade poderão beneficiar da mesma modalidade de atribuição do bónus de reforma e será introduzido a licença social até três dias úteis por ano para incidentes graves em casa e grandes incidentes familiares.

O casamento de menores é legal no Luxemburgo?

Permitir a um adolescente estar numa relação amorosa. Esta foi uma das razões que levaram um juiz da família a autorizar um casamento com uma menor de idade, em 2019, no Luxemburgo, naquele que foi um de dois casamentos com menores celebrados no Luxemburgo nos últimos cinco anos.

Dois casamentos de menores desde 2018. O que diz a lei A Rádio Latina falou com a Administração Judiciária e com o Okaju para perceber como funciona a lei num país onde as uniões de menores de idade são, na verdade, proibidas.

De acordo com o resumo do processo, a que a Rádio Latina teve acesso, o juiz concluiu que, para poder viver a sua relação livremente, como qualquer adolescente, a menor em questão teria de estar casada. E isto por questões religiosas. Após uma análise do caso, o juiz acabou por entender que autorizar aquela união seria do interesse da menor.

Escutado pela Rádio Latina, Charel Schmit, do comité pelos direitos das crianças, destacou a noção de “necessidade cultural”, que é tida em conta pela lei que permite exceções à proibição das uniões de menores.

Afinal, quantos portugueses vivem no Luxemburgo?

Afinal, o número de portugueses que vivem no Luxemburgo é superior ao indicador revelado publicamente pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec). Tudo porque há 16 mil portugueses que têm também a nacionalidade luxemburguesa e não são contabilizados no número de cidadãos portugueses.

Dados revelados ao jornal Contacto pelo Statec mostram que os portugueses no Grão-Ducado são afinal 110.175. Número superior aos cerca de 93.600 que aparecem nos estudos oficiais.

François Peltier, da Unidade de População e habitação do STATEC, disse ao semanário que, em termos de números oficiais, “nos últimos dez anos a população portuguesa cresceu 14%.

Sistema de alerta. Residentes de cinco comunas recebem hoje mensagem de teste

O Governo volta a testar esta segunda-feira, 6 de fevereiro, o sistema de alerta nacional de desastres. Trata-se de mais um teste realizado no âmbito da reestruturação do sistema de alerta. Quer isto dizer que as sirenes vão soar e que será enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta à população de uma determinada zona do país. Esta segunda-feira estão em causa os residentes das comunas de Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck e Schieren.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados com uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS. Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.

Depois das cheias de julho de 2021, o objetivo destes testes é garantir que os diferentes canais de alerta funcionam e identificar pontos de melhoria para informar melhor e atempadamente a população.

Leudelange assina "pacto da convivência"

Mais uma autarquia a assinar o chamado "pacto da convivência" com o Ministério da Família e o sindicato das comunas, Syvicol. Trata-se da comuna de Leudelange.

O número de comunas que aderiram a este pacto, conhecido como "Pakt vum Zesummeliewen", sobe para 31, sendo que nos próximos meses estão previstas mais adesões.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Ao assinar o pacto, as comunas comprometem-se a apostar na comunicação, no acesso à informação e na participação de todas as pessoas que residem ou trabalham no seu território. Num comunicado, a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, recorda que uma forma de participação dos cidadãos estrangeiros é a inscrições nas listas eleitorais e votar nas eleições comunais de 11 de junho de 2023.

Corinne Cahen insta as autarquias a informar e motivar as pessoas não luxemburguesas a registarem-se, especialmente quando são inscritas na sua comuna.

Covid-19. Nova variante XBB 1.5 cada vez mais presente no Luxemburgo

Chama-se XBB 1.5 e já foi identificada em mais de 30 países, nomeadamente no Luxemburgo, onde está a ganhar terreno.

Trata-se de uma subvariante da variante Omicron do SARS-CoV-2 e que segunda a Organização Mundial da Saúde (OMS) é “a subvariante mais transmissível detetada até agora”, mas não é mais perigosa.

No Luxemburgo, e segundo o último relatório ReViLux do Laboratório Nacional da Saúde (LNS), a subvariante XBB representa 14,7% das infeções, quando na semana anterior era de 11,8%. O LNS fala numa “tendência ascendente”. Note-se que a variante Omicron continua a ser maioritária no país, sendo detetada em 53,5% dos casos de infeções.

Os casos de covid-19 aumentaram14,5% na semana passada, no Grão-Ducado. O número de novas infeções passou de 550 para 630.

OGBL pede mais trabalhadores para o setor da saúde

A central sindical OGBL continua preocupada com a escassez de trabalhadores nos hospitais, lares, serviços de cuidados ao domicílio e instituições socioeducativas.

Mesmo antes da pandemia, a OGBL tinha proposto que o número de trabalhadores fosse adaptado às necessidades reais no terreno. No entanto, apesar de algumas medidas das autoridades, o sindicato refere em comunicado que "continuam a faltar soluções a curto prazo, tendo em conta a urgência da situação".

Para colmatar a falta de mão de obra no setor social e de cuidados, a OGBL pede um aumento "com urgência". Já para o setor hospitalar, pede a introdução de "níveis mínimos de pessoal".

Apesar de as autoridades alegarem que não é possível encontrar pessoal qualificado no Luxemburgo, a OGBL contrapõe com números. Diz que, em setembro do ano passado, havia 425 profissionais de saúde inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), prontos para serem contratados. Entre outras medidas, a central sindical propõe contratos a tempo inteiro, em vez de a tempo parcial, para os muitos trabalhadores de cuidados domiciliários, laboratórios privados e setor socioeducativo.

Ucrânia. Jean Asselborn diz que “apenas Putin pode parar a guerra”

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, acredita que a guerra na Ucrânia só terá fim se for o Presidente russo a decidir tomar esse passo.

Numa resposta parlamentar ao partido ADR, Jean Asselborn refere que “apenas o homem que começou a guerra pode pará-la” e esse homem “é o presidente Putin”. No entanto, “o Governo luxemburguês não tem, atualmente, informações que levem à conclusão de que o Presidente Putin estaria disposto a dar uma oportunidade à diplomacia”, lamenta Asselborn.

O chefe da diplomacia luxemburguesa diz que “a Rússia está a travar uma guerra ilegal contra a Ucrânia” e esclarece que o Luxemburgo não está em guerra com a Rússia, mas, tal como os Estados-membros da União Europeia, “está a ajudar a Ucrânia a lutar contra um agressor brutal”.

Ministra das Finanças em missão financeira na Ásia

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, está na Coreia do Sul de onde se vai desclocar nos próximos dias para Singapura. A estada nos dois países asiáticos visa promover a praça financeira do Luxemburgo.

A visita de trabalho de cinco dias arrancou no domingo e até sexta-feira estão previstas reuniões bilaterais com os seus homólogos e líderes do setor financeiro e representantes de alto nível dos dois países asiáticos.

Em Singapura, Yuriko Backes vai ainda fazer um discurso de abertura de um seminário que vai juntar profissionais do setor financeiro de Singapura e do Luxemburgo.

Túnel Schieburg. Trabalhos avançam como previsto

Os trabalhos de reabilitação do túnel Schieburg estão a avançar como planeado. Isto significa que o túnel deverá reabir após as férias da Páscoa, em meados de abril. A informação é avançada pela Sociedade dos Caminhos de Ferro luxemburgueses (CFL).

O túnel de Schieburg desabou a 27 de agosto do ano passado e levou ao encerramento da circulação ferroviária entre Kautenbach e Clervaux, percurso que está a ser assegurado, neste momento, por autocarros de substituição.

Os CFL revelam que os estudos sobre a estabilidade do túnel já foram feitos e que os trabalhos para garantir a segurança da estrutura estão em curso. O serviço de autocarros de substituição, entre Kautenbach-Clervaux, vai manter-se até à reabertura.

Tempo frio para o Luxemburgo esta semana com mínimas abaixo de zero graus

As temperaturas vão voltar a descer no Luxemburgo esta semana.

Após vários dias com temperaturas a rondar os 5°C, o frio e gelo estarão de regresso.

O Instituto Nacional de Meteorogolia (Meteolux) aponta para temperaturas mínimas abaixo de zero graus a partir desta terça-feira, com -3° previstos para amanhã ou -4° na quinta-feira.

O frio deverá ser, no entanto, compensado com a ‘presença’ do sol, já que o Meteolux anuncia uma semana com poucas nuvens e boas abertas, com o sol a ‘espreitar’ todos os dias, até sábado pelo menos.

Trabalhador contaminado na central de Cattenom

Não corre perigo o trabalhador da central nuclear de Cattenom que foi contaminado. Na quinta-feira, o trabalhador realizou atividades logísticas em várias salas do edifício do reator da unidade de produção 3, atualmente encerrada para manutenção.

No final, após a verificação obrigatória, foi detetada a contaminação na bochecha do trabalhador. A EDF-Cattenom fez saber que “o empregado foi imediatamente atendido pelo serviço médico da fábrica”.

A conclusão é que a contaminação não teve impacto na saúde do trabalhador, dada a duração relativamente curta da exposição e a dimensão muito pequena da partícula. Mesmo assim, e por precaução, o funcionário vai receber acompanhamento médico ao longo dos próximos meses.

Homem de 101 anos morre num incêndio em Trier

Na cidade de Trier, na vizinha Alemanha, um incêndio vitimou mortalmente um idoso de 101 anos, no sábado. Um porta-voz da polícia disse à agência DPA que o homem terá morrido por inalação de fumo.

Os bombeiros forma chamados no final da manhã, depois de um vizinho que visitava o homem todos os dias ter visto as chamas. No entanto, não chegaram a tempo de salvar o homem.

As autoridades estão agora a investigar a causa do incêndio.

Moselle. Radar de controlo de velocidade arrancado e queimado

É a segunda vez em poucos dias. O radar de controlo de velocidade instalado na RD 620, na comuna francesa de Epping, no departamento da Moselle, voltou a ser vandalizado.

Depois de ter sido incendiado durante, ainda antes de estar completamente operacional, o aparelho foi agora completamente destruído. O jornal Républicain Lorrain escreve que o radar foi arrancado e queimado.

O aparelho tinha sido instalado no dia 31 de janeiro.

Incêndio em prédio de Lisboa faz dois mortos e 14 feridos

Em Portugal, duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas num incêndio que deflagrou no sábado num prédio em Lisboa. Segundo os bombeiros, citados pela agência Lusa, quatro dos feridos são crianças.

A maior parte dos feridos deveu-se a inalação de fumos. As causas do incêndio não são para já conhecidas.

Sabe-se que o fogo destruiu o rés-do-chão do edifício, situado na Rua do Terreirinho, Mouraria.

Sismo faz mais de 640 mortos na Turquia e na Síria

O último balanço provisório de vítimas do tremor de terra que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria aumentou para 641 mortos sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda mais grave devido ao grau de destruição.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France–Presse.

O abalo aconteceu na mesma província onde um terramoto de magnitude 7,4 matou cerca de 17 mil pessoas em agosto de 1999, incluindo mil em Istambul.

Pelo menos 40 casos de uso de armas químicas na Síria confirmados

O diretor e fundador do Observatório Sírio dos Direitos Humanos lamenta que os relatos confirmados de pelo menos 40 casos de uso de armas químicas na guerra na Síria estejam ainda por punir.

Numa entrevista à agência Lusa, Fadel Ghany destacou o recente relatório feito por investigadores da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que deram conta de ter encontrado "vestígios suficientes" de que a Força Aérea da Síria usou gás cloro contra a cidade de Duma, em abril de 2018, matando 43 pessoas. Esse será apenas um dos 40 casos conhecidos do observatório.

Pelo menos 10 mortos em avalanches nas zonas montanhosas da Áustria e Suíça

Pelo menos dez pessoas morreram em avalanches nas áreas montanhosas da Áustria e da Suíça nos últimos dois dias, segundo um novo balanço das autoridades locais, que relataram dezenas de incidentes no fim de semana.

Nos últimos anos, na Áustria, um dos principais destinos de desportos de inverno, os deslizamentos de neve causaram uma média anual de 20 mortes.

UE. Embargo a ‘diesel’ da Rússia está em vigor

Já está em vigor o embargo à importação de óleo ‘diesel’ russo e outros produtos petrolíferos refinados imposto pela União Europeia (UE), para reduzir a dependência energética de Moscovo, como sanção pela invasão da Ucrânia.

Analistas dizem que, numa fase inicial, pode haver um aumento de preço do gasóleo no mercado, mas acreditam que o embargo não vai prejudicar o normal funcionamento dos mercados ocidentais, à medida que são encontradas alternativas de abastecimento.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: Loterie Nationale