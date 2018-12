A banda luxemburguesa Lost In Pain, assinala 10 anos de carreira com o álbum Gold Hunters, um concerto e uma entrevista/showcase na Radio Latina

Lost In Pain 10 anos de "puro" metal

Lost In Pain são Hugo Centeno, Nathalie Haas, Dario Raguso e Luca Daresta, quatro jovens com um talento e uma maturidade musical que não deixam ninguém indiferente. Com menos de 30 anos de idade, contam com um percurso musical que inclui a primeira parte de concertos de artistas e grupos de renome, como Soundgarden, Sepultura, Alice In Chains, Xutos & Pontapés, entre outros, motivo de "orgulho" para os Lost In Pain, uma forma de reconhecimento pelo percurso da banda. Dez anos de carreira foi o "pretexto" para o álbum "Gold Hunters" que segundo Hugo Centeno, o vocalista da banda, referiu à Rádio Latina "este é, sem dúvida, o melhor álbum da banda".

A banda assinala os 10 anos de carreira com um concerto esta sexta-feira, no Aalt Stadhaus em Differdange, a partir das 20h. Informações alstadhaus.lu e lostinpainband.com

Os Lost In Pain são os convidados do espaço entrevista/showcase na Radio Latina esta sexta-feira, 14 de dezembro, entre as 15h e as 16h. Acompanhe a entrevista através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves