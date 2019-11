Lil Nas X é o outro artista com mais nomeações, mas há muito mais nomes na corrida aos prémios mais importantes da indústria da música.

Lizzo e Billie Eilish lideram as nomeações para os Grammy 2020

Já são conhecidos os nomeados para os prémios Grammy 2020, que distinguem o que o de melhor se fez na área da música, ao longo do ano ano anterior.

A cantora Lizzo lidera a corrida com oito nomeações, seguindo-se Billie Eilish e Lil Nas X, com seis indicações cada.

Ariana Grande é outra das favoritas, estando nomeada para cinco categorias, o mesmo número de prémios a que concorrem H.E.R. e Finneas O’Connell.

Alguns destes artistas - Lizzo, Billie Eilish e Lil Nas X - disputam simultaneamente o Grammy para Artista Revelação e para Melhor Álbum do Ano. Nesta categoria, encontram-se também alguns veteranos, como Bon Iver, Vampire Weekend ou Lana del Rey, ficando a lista completa com o mais recente trabalho de Ariana Grande.

Ainda nas categorias principais, destaque para Melhor Canção do Ano, onde aparecem nomeadas Lady Gaga ou Taylor Swift, e para Melhor Álbum Pop, que inclui entre os indicados nomes como Ed Sheeran, Beyoncé e novamente Taylor Swift. As duas cantoras estão igualmente nomeadas para o Grammy de Melhor Atuação Pop a Solo.

Alicia Keys na apresentação dos prémios

A cerimónia de entrega dos Grammy, que já vão para a sua 62ª. edição, realiza-se a 26 de janeiro, no Staples Center, em Los Angeles, e será transmitida em direto para todo o mundo.Na apresentação dos prémios estará, pelo segundo ano consecutivo, a cantora Alicia Keys, que dessa forma fará história, ao tornar-se a primeira cantora a ser escolhida duas vezes seguidas como anfitriã do evento.

Veja, abaixo, a lista dos principais nomeados:

Artista Revelação:

Black Pumas; Billie Eilish; Lil Nas X; Lizzo; Maggie Rogers; Rosalía; Tank And The Bangas e Yola.

Canção do Ano:

'Always Remember Us This Way' Lady Gaga; 'Bad Guy' Billie Eilish; 'Bring My Flowers Now' Tanya Tucker; 'Hard Place' H.E.R.; 'Lover' Taylor Swift; 'Norman F***ing Rockwell' Lana Del Rey; 'Someone You Loved' Lewis Capaldi; 'Truth Hurts' Lizzo.

Gravação do Ano:

'Hey, Ma' Bon Iver; 'Bad Guy' Billie Eilish: '7 Rings' Ariana Grande: 'Hard Place' H.E.R.; 'Talk' Khalid; 'Old Town Road' Lil Nas X & Billy Ray Cyrus; 'Truth Hurts' Lizzo; 'Sunflower' Post Malone & Swae Lee

Álbum do Ano:

'i,i' Bon Iver; 'Norman F***ing Rockwell' Lana Del Rey; 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go' Billie Eilish; 'Thank U, Next' Ariana Grande; 'I Used To Know Her' H.E.R.; '7' Lil Nas X; 'Cuz I Love You (Deluxe)' Lizzo; 'Father Of The Bride' Vampire Weekend

Melhor Atuação Pop a Solo:

'Spirit', Beyoncé; 'Bad Guy' Billie Eilish; '7 Rings' Ariana Grande; 'Truth Hurts' Lizzo; 'You Need To Calm Down' Taylor Swift

Melhor Canção Rock:

'Fear Inoculum' Tool; 'Give Yourself A Try' The 1975; 'Harmony Hall' Vampire Weekend; 'History Repeats' Brittany Howard; 'This Land' Gary Clark Jr.

Melhor Álbum Rock:

'Amo' Bring Me The Horizon; 'Social Cues' Cage The Elephant; 'In The End', The Cranberries; 'Trauma' I Prevail; 'Feral Roots' Rival Sons

Melhor Álbum de Música Alternativa:

'U.F.O.F.' Big Theif; 'Assume Form' James Blake; 'i,i' Bon Iver; 'Father of the Bride' Vampire Weekend; 'Anima' Thom Yorke

Pode ver a lista completa dos nomeados aqui.



Ana Tomás