Livro sobre família luxemburguesa no Brasil reeditado 44 anos depois

"Genealogia da Família Bley"

O livro 'Genealogia da Família Bley', editado pela primeira vez em 1979 por Waldemiro Bley Junior, volta a ganhar nova vida, com uma segunda edição.

A obra conta a história da linhagem de Nicolau Bley, nascido em Feulen e pioneiro da emigração luxemburguesa para o Brasil, que começou em 1828.



Segundo a imprensa brasileira, o livro de 528 páginas foi apresentado no fim de semana na cidade de Rio Negro e esta quarta-feira em Curitiba, pelas pesquisadoras Ligia Maria Bley Mayer (trineta de Bley) e Maria Majowski de Aviz (ambas ao centro na fotogria em destaque neste artigo).

Primeira e segunda edição do livro.

As famílias luxemburguesas Bley, Grein, Krauss e Stresser foram as primeiras a instalarem-se em Rio Negro. Os descendentes de luxemburgueses estão atualmente mais concentrados nos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo o artigo 89° da lei da nacionalidade, cidadãos com antepassados luxemburgueses nascidos antes de 1900 podem recuperar a nacionalidade do ascendente.

Esta disposição estava prevista expirar em 2018, mas foi adiada várias vezes. Só em 2022, houve 3.080 brasileiros que adquiriram a nacionalidade luxemburguesa através deste mecanismo.

Texto: Henrique de Burgo | Foto: Facebook Secretaria de Turismo de Rio Negro