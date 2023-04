Eleições comunais ocorrem a 11 de junho e as legislativas a 8 de outubro.

Comunais/legislativas 2023.

Listas eleitorais já têm números

Os quatro maiores partidos do país na corrida às eleições comunais de 11 de junho e às legislativas de 8 de outubro deste ano já sabem com que número se vão apresentar.

Os números das listas eleitorais foram sorteados esta quinta-feira, no campus de justiça (Cité Judiciaire, na designação em francês).

O Partido Socialista dos Trabalhadores do Luxemburgo (LSAP) ficou com o número 1, o Partido Democrático (DP) com o número 2, Os Verdes (déi Gréng) com o 3 e o Partido Cristão Social (CSV) com o número 4. Estes números são válidos tanto para as eleições comunais como para as legislativas.

Para os partidos mais pequenos houve um segundo sorteio cujo resultado só é válido para as eleições legislativas e para uma das 102 comunas do país no escrutínio do próximo dia 11. Neste caso, a comuna da cidade do Luxemburgo.

O sorteio ditou o número 5 para A Esquerda (déi Lénk), o 6 para o Partido Reformista da Alternativa Democrática (ADR), o 7 para o Partido Pirata, o 8 para o Nós O Povo (Mir d’Vollek) e o número 9 para o partido Fokus.

Estes últimos são então os números de listas com que os partidos de menor expressão se vão apresentar nas legislativas e nas comunais mas apenas na comuna da cidade do Luxemburgo. As restantes 101 autarquias terão de proceder a um sorteio individual, isto porque há partidos que não apresentam listas em todas as comunas e há até listas sem ligação partidária. Assim sendo, a atribuição do número de listas para os partidos de menor dimensão fica a cargo dessas autarquias.

