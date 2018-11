O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, vai passar a ser também um Centro Comercial. A obra está prevista há 25 anos, desde que o CCB foi inaugurado, e vai finalmente avançar.

Lisboa: CCB com cara nova em 2022

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, vai passar a ser também um Centro Comercial. A obra está prevista há 25 anos, desde que o CCB foi inaugurado, e vai finalmente avançar.

Investimento orçado em mais de 60 milhões de euros vai finalmente avançar e inclui hotéis e lojas.

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, vai passar a ser também um Centro Comercial. A obra está prevista há 25 anos, desde que o CCB foi inaugurado, e vai finalmente avançar.

O concurso público internacional para a adjudicação abre esta quinta-feira e, segundo estima o presidente do CCB, Elísio Summavielle, a obra custará entre 60 a 70 milhões de euros, esperando que este investimento tenha um retorno líquido de 900 mil euros por ano, a favor do CCB, potenciando assim a sustentabilidade do espaço, e permitindo igualmente reforçar a sua programação internacional, segundo refere Summavielle.

A zona hoteleira prevista abrangerá uma área de 16.330 metros quadrados, dos quais cerca de 7300 serão edificação efetiva, e potenciará a construção de duas unidades hoteleiras.

O equipamento deverá ser de quatro estrelas ou superior, com um “posicionamento upper midscale”, e envolver “conceitos de lean luxury e lifestyle”, segundo refere o texto de apresentação da proposta, contando com 150 quartos e 40 apartamentos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.