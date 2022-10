Linha Aberta. “Um salário de 2.500 euros para três pessoas. 1.400 vão para a renda”

Na segunda hora do programa Morabeza do dia 23 de outubro de 2022, demos conta do acordo de parceria entre a Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo e a OGBL, da Fête des Immigrés e do Dia da Cultura e das Comunidades. Por lapso, faltou fazer referência à honrosa participação do poeta e declamador Tchauca, no Dia da Cultura e das Comunidades. As nossas desculpas.