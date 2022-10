Bullying nas escolas do Luxemburgo.

Luxemburgo

Linha Aberta. “Soube que a minha filha sofreu bullying quando tentou cometer suicídio”

Bullying nas escolas do Luxemburgo.

Na semana em que divulgámos um caso de bullying numa escola do norte do país, a problemática esteve em debate no programa de opinião Linha Aberta da Rádio Latina.



Uma das participantes na edição de hoje, que preferiu manter o anonimato, relatou o caso da filha, que sofreu de assédio na escola durante anos. A mãe só descobriu quando a teve de levar às urgências após uma tentativa de suicídio.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O Linha Aberta é o programa de opinião da Rádio Latina, no qual damos voz aos ouvintes sobre variados assuntos. Vai para o ar às quintas-feiras, entre as 11h30 e as 12h00.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.