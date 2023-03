Um dia depois do Dia Internacional da Mulher, a igualdade de género é o tema em debate no Linha Aberta, o programa de opinião da Rádio Latina.

Linha Aberta. “Não gosto que a minha esposa me arrume o prato”

Um dia depois do Dia Internacional da Mulher, a igualdade de género é o tema em debate no Linha Aberta, o programa de opinião da Rádio Latina.

Já foi vítima de alguma discriminação por causa do género? Na sua empresa, homens e mulheres a fazer o mesmo trabalho ganham o mesmo? E lá em casa, as tarefas são divididas de forma equilibrada?



A Rádio Latina foi ao encontro de vários portugueses, e não só, para escutar o que pensam sobre o assunto. Sobre o trabalho em casa, ouvimos mulheres satisfeitas com a divisão das tarefas, outras que lamentam terem de ser elas a fazer a maior parte do trabalho doméstico e ainda homens que garantem fazer a sua parte. Um deles até alertou para o ‘risco' de ser a mulher a arrumar-lhe o prato.

A taxa de mulheres na política e nos cargos de liderança continua a ser muito baixa. Para muitos, o sistema de quotas de género nas listas dos partidos ou nos conselhos de administração não faz sentido. “Em termos de gestão [elas] poderiam fazer toda a diferença” e “o que é que temos a menos do que eles?” foram duas das opiniões que ouvimos.

Quanto a salários, há diferentes perceções da situação.

Também quisemos saber se as pessoas com quem falámos já foram alvo de discriminações por causa do género e se acham que a igualdade existe.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock