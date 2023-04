O liceu privado Emile Metz, que tem as suas principais instalações em Beggen, na capital, vai abrir uma escola em Differdange, a partir do próximo ano letivo.

Liceu privado Emile Metz vai ter escola em Differdange

O liceu privado Emile Metz, que tem as suas principais instalações em Beggen, na capital, vai abrir uma escola em Differdange, a partir do próximo ano letivo.

O Ministério da Educação refere em comunicado vão ser abertas várias turmas de língua inglesa e que a oferta escolar será, inicialmente, na formação profissional. Depois, será desenvolvida uma oferta geral de ensino secundário.



O liceu privado Emile Metz tem mais de 100 anos e vai agora oferecer os seus serviços educativos, mais vocacionados para o setor industrial, para Differdange e a região periférica.

A 'Feira da Educação' está de regresso à LuxExpo - The Box, a partir desta segunda-feira e até quarta, inclusive. Trata-se da segunda edição, depois do sucesso do ano passado, que juntou cerca de dez mil visitantes.

O Ministério da Educação refere, em comunicado, que esta feira é sobretudo dedicada aos alunos do ciclo 4 do ensino básico, aos alunos do secundário e também do último ano do ensino primário das escolas internacionais.

Esta segunda-feira (24), a feira está reservada a visitas de turmas do ensino básico e de alunos do secundário. Os jovens podem candidatar-se a estágios de aprendizagem junto de algumas empresas que vão estar no local.

Já a partir de terça-feira (25), famílias, profissionais e outros interessados poderão também obter informações sobre o processo de inscrição e os perfis dos 44 liceus do país, participar em oficinas educativas ou procurar conselhos da Maison de l'Orientation e do Ministério da Educação. A feira tem entrada gratuita e está aberta na segunda, das 8h às 16h, na terça, das 8h às 18h30, e na quarta-feira, das 8h às 17h.

Literatura. Jérôme Quiqueret é o vencedor do Prémio Servais 2023

A Fundação Servais revelou, esta segunda-feira, o vencedor do prémio Servais 2023, o maior galardão literário do Lxuemburgo. O júri independente escolheu Jérôme Quiqueret, pelo seu livro "Tout devait disparaître", editado em 2022.

O livro conta a "verdadeira história de um duplo homicídio cometido em Esch-sur-Alzette no final do verão de 1910". Como pano de fundo, o autor descreve a vida social, a cultura e as tensões políticas e ideológicas de Esch, do Luxemburgo e da Europa.

Jérôme Quiqueret nasceu em 1979, na região francesa de Lorena. Formou-se em História, em Nancy, e exerce jornalismo no Tageblatt. Desde 1992, o prémio atribuído pela Fundação Servais recompensa as obras mais significativas publicadas durante o ano anterior, num valor de 6.000 euros. A data da entrega do galardão ainda não foi anunciada.

Casamento real. Comuna do Luxemburgo vai doar 10.000 euros à Fundação de Cegos

É como se fosse uma prenda de casamento. A comuna da cidade do Luxemburgo prometeu doar 10.000 euros à Fundação Luxemburguesa dos Cegos por ocasião do casamento da princesa Alexandra.

Mais concretamente, o dinheiro servirá para desenvolver a ‘biblioteca sonora’ da fundação luxemburguesa, da qual a princesa Alexandra é madrinha. A biblioteca tem atualmente mais de 6.800 CD que podem ser requisitados de forma gratuita pelos clientes da fundação.

Numa nota divulgada à comunicação social, a autarquia diz que o donativo é um “sinal do seu apego à família grã-ducal e ao jovem casal”. A comuna frisa ainda que esta contribuição “é um de muitos exemplos que mostram a importância que a cidade do Luxemburgo dá à inclusão e ao apoio a associações ativas nesta área”.

Presidente de Cabo Verde vem ao Luxemburgo e anuncia condecoração a Xavier Bettel

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, efetua uma visita de Estado ao Luxemburgo, entre os dias 23 e 25 de maio. O anúncio foi feito em comunicado, esta segunda-feira, pela ‘Maison du Grand-Duc’.

Numa curta nota, lê-se que esta visita é um convite do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa, com o Presidente cabo-verdiano a ser acompanhado pela mulher, Débora Katisa Carvalho.

Antes deste anúncio, a Presidência da República de Cabo Verde publicou em decreto, na semana passada, que vai condecorar o primeiro-ministro, Xavier Bettel, com a Ordem Amílcar Cabral.

Trata-se da mais alta condecoração do arquipélago e é justificada no decreto presidencial pelo "empenho pessoal de Xavier Bettel" no aprofundamento da cooperação que o Luxemburgo tem com Cabo Verde e pelo apoio dado na aproximação do país africano à União Europeia. O artigo pode ser lido, na íntegra, aqui.

“Empresas da construção não estão a nadar em dinheiro”. Uma em cada quatro tem prejuízos

“A imagem de que as empresas da construção têm nadado em dinheiro nos últimos anos não corresponde à realidade”, de acordo com Tom Wirion, diretor-geral da Câmara dos Ofícios.

Numa entrevista à Rádio Latina, em que falou sobre a crise no setor, o responsável fez referência a um estudo do organismo, feito antes das férias da Páscoa, segundo o qual uma em cada quatro empresas tem prejuízos.

A Câmara dos Ofícios já apelou ao Governo para que crie um pacote de medidas temporárias para ajudar as empresas do setor da construção. Em causa: a quebra na atividade. Oiça aqui as declarações de Tom Wirion.

Gasóleo vai ficar mais barato

O gasóleo vai baixar de preço a partir da meia-noite. A descida será de 0,023 euros e passará a ser vendido nas estações de serviço a 1,43 euros por litro.

O maço de 20 cigarros vai aumentar 20 cêntimos, tal como as embalagens de 50g de tabaco de enrolar, determinou o Conselho de Governo.

A medida integra, segundo o jornal Contacto, o plano de combate ao consumo excessivo de tabaco no Grão-Ducado, que prevê também a implementação dos maços de tabacos neutros, cuja embalagem tenha um aspeto padronizado e não apresente marcas ou logótipos.

Quer o aumento dos preços quer a introdução do maço neutro tinham sido previamente defendidos pela Fundação Cancro para reduzir o número de fumadores no Luxemburgo e diminuir a atratividade do tabaco entre os jovens. O cenário do tabagismo no país é preocupante, uma vez que existem 19% de fumadores diários, sendo que destes 37% são jovens com idades entre 18 e 34 anos.

Thionville. Casal luxemburguês apanhado com 10 kg de canábis condenado a prisão com pena suspensa

Foram condenados a uma pena de prisão com pena suspensa os dois jovens luxemburgueses apanhados em Thionville com 10 kg de canábis, de acordo com a RTL 5 Minutes, que cita a imprensa francesa.

O canal escreve que o casal tinha recebido a substância de um traficante em Thionville, devendo transportá-la até ao Luxemburgo. Um transporte pelo qual ganharia 2.000 euros. Os jovens foram detidos no início da semana pela polícia francesa com 10 kg de canábis no carro.

Em causa está uma jovem de 23 anos e o namorado de 19. Ambos foram ouvidos pelo tribunal correcional de Thionville na sexta-feira. O rapaz foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa a uma multa de 2.000 euros e ela a seis meses de prisão com pena suspensa.

De acordo com o jornal Le Républicain Lorrain, citado pela RTL, os jovens asseguram não ter feito muitas perguntas ao traficante. Terão aceitado transportar a canábis para pagarem os estudos.

Seis feridos num acidente de viação entre Medernach e Larochette

Seis pessoas ficaram feridas num acidente de viação, no domingo, na RN14, entre Medernach e Larochette.

De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), tratou-se de uma colisão entre três viaturas. O acidente ocorreu pouco antes das 18h, obrigando à intervenção de ambulâncias e serviços de emergência de várias localidades.

Além deste acidente, também um motociclista ficou ferido num outro acidente, na CR178, entre Limpach e Reckange-sur-Mess.

Em ambos os casos, a CGDIS indica apenas o número de feridos, sem adiantar mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Chefe Executivo de Macau efetua visita ao Luxemburgo

O Chefe Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, efetua uma visita de trabalho ao Luxemburgo na próxima segunda-feira, 24 de abril.

O Ministério de Estado refere numa curta nota de imprensa que o político macaense será recebido em reunião pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel.

As conversações irão centrar-se nas relações bilaterais e ainda em questões da atualidade política internacional.

Xavier Bettel e Claude Turmes na Cimeira do Mar do Norte

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Energia, Claude Turmes, participam esta segunda-feira na Cimeira do Mar do Norte, a ter lugar em Ostende, na costa belga.

A cimeira tem como objetivo acelerar a utilização de energias renováveis no Mar do Norte, com mais produção eólica no alto mar até 2050, para fazer da região a "potência verde da Europa".

Além do Luxemburgo, vão estar na reunião a Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Irlanda, Noruega e Reino Unido.

Ucranianos que fugiram da guerra já podem pedir autorização residência no Luxemburgo

Os ucranianos que chegaram ao Luxemburgo, para fugir da guerra no país, já podem solicitar autorização de residência do Grão-Ducado. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para isso, estas pessoas têm de ter um certificado de proteção temporária válido até 4 de março de 2024, estar empregadas no Luxemburgo com pelo menos o salário social mínimo não qualificado, ter um alojamento fora dos centros de acolhimento e, por fim, renunciar ao estatuto de beneficiário de proteção temporária.

Os filhos e progenitores também podem solicitar a autorização de residência à Direção de Imigração.

Iniciativa. Tomar um café e aperfeiçoar uma língua

Quer aperfeiçoar uma língua enquanto toma um café? Então, esta notícia é para si. Já estão disponíveis as datas dos ‘cafés des langues’ agendados para este ano. Trata-se de uma iniciativa mensal, promovida pela ASTI, no centro cultural Drescherhaus, em Dommeldange.

Em cada mesa deste café, fala-se uma língua, do francês ao alemão, passando pelo inglês, italiano, espanhol, português e luxemburguês. A autarquia da capital, parceira do projeto, destaca que esta é uma opção informal e descontraída para aperfeiçoar conhecimentos linguísticos e até para fazer amigos.

Além de as sessões serem gratuitas, os participantes terão direito a duas bebidas também grátis. A próxima sessão tem lugar no dia 26 de abril. Leia aqui o artigo na íntegra.

Conflito. Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem conhecimento de luxemburgueses no Sudão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz não ter informação de que haja atualmente luxemburgueses no Sudão. Um país em conflito desde meados deste mês. Uma informação avançada esta segunda-feira pelo ministério à rádio 100,7.

Mais de 400 pessoas morreram e cerca de 3.500 ficaram feridas no Sudão desde o início dos combates que opõem desde 15 de abril o exército ao grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês).

Cartum, capital do país, está convertida numa zona de batalha, com partes da cidade sob o controlo dos militares sudaneses e outras controladas pelo grupo paramilitar. Segundo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borell, mais de mil cidadãos europeus já foram evacuados do Sudão. Os Estados-membros estão a tentar unir esforços afim de proteger os cidadãos europeus que ainda se encontram no país.

Poluição do ar mata 1.200 crianças e adolescentes por ano na Europa

A poluição do ar causa a morte prematura de pelo menos 1.200 crianças e adolescentes todos os anos na Europa, de acordo com um relatório da Agência Europeia do Ambiente.

Tal como para os adultos, a poluição do ar é o principal risco ambiental para a saúde dos menores, reduzindo a esperança de vida.

A agência defendeu a aposta na melhoria da qualidade do ar em torno de escolas e creches, bem como instalações desportivas e transportes públicos.

Benfica regressa às vitórias e repõe vantagem na liderança do campeonato

O Benfica regressou ontem aos triunfos ao bater o Estoril Praia por 1-0, em jogo da vigésima-nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os ‘encarnados’ a reporem a vantagem de quatro pontos na liderança do campeonato.

Com este resultado, o Benfica lidera o campeonato com 74 pontos, mais quatro do que o FC Porto e mais seis que o Sporting de Braga, a cinco jornadas do fim.

Futebol. Hesperange está mais perto do título

Os três primeiros classificados venceram os respetivos jogos da 26.ª sexta jornada da Liga BGL.

O líder Hesperange foi golear o Käerjeng, por 6-0, e mantém a liderança isolada com mais seis pontos do que o segundo, a quatro jornadas do fim campeonato nacional de futebol. O perseguidor F91 Dudelange também goleou o Mondercange, por 5-1, em casa, enquanto o Niederkorn venceu o Etzella por 3-1.

No dérbi de Esch, a Jeunesse venceu o Fola, por 3-1, o Rosport e o Mondorf empataram 1-1, o Wiltz perdeu em casa, 2-1, frente ao Differdange, o Hostert também perdeu, por 2-0, na receção ao Titus Pétange e o Strassen foi vencer o Racing, por 1-0.

O Hesperange lidera a Liga BGL com 69 pontos, o F91 tem 63 e o Niederkorn 60. O Hostert continua último, com 17 pontos.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Anouk Antony