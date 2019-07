Neeson disse ainda que não teve problemas por causa da idade.

Radio Latina 1 2 min.

Liam Neeson: "Se fosse mulher, não seria atriz em Hollywood nem por todo o dinheiro do mundo"

Neeson disse ainda que não teve problemas por causa da idade.

O ator Liam Neeson, que completou 67 anos em junho, está a percorrer a Europa para promover o filme "Cold Pursuit". Em Madrid, deu uma entrevista à Europa Press onde admitiu que, se fosse mulher, não estaria onde está. "Se fosse mulher, não seria atriz em Hollywood nem por todo o dinheiro do mundo".

Disse ainda que, a partir dos 37 anos, as atrizes começam a sofrer descriminação e acabam por recorrer a cirurgias para remediar a situação. "Vejo mulheres bonitas que, quando já têm uma certa idade, ficam de repente com a cara esticada".

O ator irlandês, que tem atualmente quatro filmes em pós-produção e dois a estrear este ano, não encara a idade como um problema. "Não me posso queixar, tenho tido trabalho". Neeson sabe que "quando os produtores oferecem papéis, sabem a minha idade e não há problema".

A estrela confessou ainda que, se lhe tivessem dito no início da carreira que se iria especializar em filmes de ação, ele "teria pensado que estavam todos loucos".

Acusado de racismo

As novas declarações surgem alguns meses após uma revelação polémica do ator em entrevista ao The Independent. Liam disse que, há muitos anos, soube o significado real de querer vingança (o tema do guião de "Cold Pursuit").

Uma mulher que lhe era próxima foi brutalmente violada e, durante uma semana, o ator vagueou pelas ruas à procura "um homem negro" para o matar. "Esta foi a minha reação imediata. Perguntei-lhe se sabia quem tinha sido e ela só me disse que ele era um 'homem negro'. Eu acabei na rua todas as noites - e tenho muita vergonha de o admitir - com esperança que algum 'preto idiota' me abordasse para que eu pudesse...matá-lo". O irlandês teve noção da gravidade do que estava a contar: "Foi horrível, mesmo horrível que eu tenha feito aquilo. Nunca o tinha admitido e estou a fazê-lo, pela primeira vez, a uma jornalista. Meu Deus. "

Várias pessoas vieram a público afirmar que Liam não tinha que ter revelado o acontecimento nem referir apenas a raça do abusador como ponto de identificação.