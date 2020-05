A jovem cantora e compositora, de origem cabo-verdiana, lançou esta sexta-feira o seu novo EP.

"Let's Have Conversations" o álbum intimista de Christina Kalyss

Depois de "For January It's Blue", Christina Kalyss regressa às edições com "Let's Have Conversations" um EP terapêutico, inspirado nas suas próprias vivências e experiências. O resultado são temas envolventes, com sonoridades soul e r&b e instrumentais que nos "transportam" à soul dos anos 90 e 2000.

O single de apresentação chama-se "Bullets" uma escolha evidente para a artista, graças à boa receção e aceitação por parte do público, tal como confidenciou à Radio Latina.

Em entrevista à Radio Latina, que pode ouvir abaixo, a artista falou sobre a importância da música na sua vida, a influência e apoio familiar no seu percursso artístico e do caráter intimista e catártico de "Let's Have Conversations".



Um entrevista, também, disponível em podcast no site latina.lu.

Siga a atualidade da artista no instagram nickirds e no seu site oficial christinakalyss.com.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves



