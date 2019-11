Lesados do BES. Teresa Guilherme teve de voltar a trabalhar aos 64 anos

A apresentadora de televisão perdeu 2,3 milhões de euros. Em vez de se "reformar e viajar" teve de "mudar de vida", conta.

Teresa Guilherme é uma das pessoas lesadas pelo escândalo do BES, onde alega ter perdido milhões, por causa da gestão do ex-presidente do banco, Ricardo Salgado.

A apresentadora e produtora de televisão já tentou por duas vezes, a condenação do banqueiro, em tribunal, e uma indemnização pelo dinheiro que investiu e perdeu - cerca de 2,3 milhões de euros - , mas sem sucesso.

Para fazer face ao rombo financeiro, Teresa Guilherme teve de introduzir mudanças no seu estilo de vida e rever os seus planos pessoais."Na altura em que soube, o que pensei foi: o que é que ainda tenho, o que é que sobrou. Ainda bem que não fiz empréstimos, a casa é minha, a casa da minha mãe é da minha mãe...", contou no programa da RTP, 'A Nossa Tarde', com Tânia Ribas de Oliveira.

Feitas as contas aos prejuízos e ao que restou, a apresentadora de 64 anos explicou que teve de começar a reorganizar-se: "Reduzi o meu estilo de vida e recomecei a trabalhar".

Novos desafios profissionais

Otimista por natureza, Teresa Guilherme afirmou que procurou ver o lado positivo da situação e em vez de se "reformar e viajar" está agora "a começar uma nova vida". E já tem um novo desafio profissional pela frente.

A ex-apresentadora da TVI prepara-se para rentabilizar os seus largos anos de experiência e a sua carreira de sucesso na televisão e partilhar os seus conhecimentos com os outros, através da realização de palestras sobre motivação e comunicação.

A primeira é já no final deste mês e subordinada ao tema 'Ser Invencível - A arte de levar 'empurrões' sem cair!'. Esta palestra, que terá lugar num hotel em Lisboa, a 30 de novembro, conta com três convidados: Rute Caldeira, Ricardo Teixeira e Ricardo Mendonza, que vão falar das suas experiências e dar conselhos sobre como superar desafios e alcançar o sucesso.

Segundo Teresa Guilherme, a ideia de se dedicar a esta atividade não é completamente nova. "Ao longo deste último ano em que tenho estado afastada da televisão, há pessoas que me têm convidado para ir falar às palestras delas", declarou no programa de Tânia Ribas de Oliveira, explicando que a sucessão de convites a levou a pensar em fazer também as suas em nome próprio.

Os bilhetes para a palestra deste mês já estão à venda e custam 99€, por pessoa (ingresso normal). Para os estudantes o valor é reduzido e divide-se entre os 40€ (um estudante) e os 60€ (dois estudantes).



