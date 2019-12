A atriz disse, em entrevista, que arranjava parceiros porque "quando bebia, ia até a casa deles, vomitava e, por isso, eles tinham que me deixar ficar".

Lena Dunham. Atriz admite que "no Reino Unido, namorar sem beber é difícil"

Lena Dunham, atriz e criadora da série 'Girls', admitiu no programa de 'The Jonathan Ross Show', que vai para o ar no dia 7 de dezembro, que era complicado encontrar homens desde que deixou de beber.

Segundo avança o jornal Metro, a atriz de 33 anos que se mudou para o Reino Unido, confirma que está a gostar a mudança de cenário. "Adoro estar em Inglaterra, adoro a cultura, adoro as pessoas. Estou sóbria, é uma escolha, e diria que namorar sóbrio no Reino Unido é difícil."

Quando o apresentador lhe pede para explicar melhor, Lena relata o que seria uma noite normal, quando bebia. "Era fácil encontrar pessoas quando bebia porque eu bebia muito, ia até a casa deles, vomitava e, por isso, eles tinham que me deixar ficar", disse, em tom de brincadeira.

E ainda deixou um apelo. "Aqui estou a ser uma mulher educada, com dignidade e graça, muito mais desafiante. Se alguém no público souber de um homem simpático, sóbrio, respeitável, mas um pouco esquisito, que queira levar-me a jantar, estou disponível."

O último projeto em que Lena participou foi o filme "Once Upon a Time...in Hollywood", de Quentin Tarantino, com Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.





Ana Patrícia Cardoso