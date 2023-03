'Lei covid'. O que pensam os comerciantes sobre o fim do isolamento?

A nova 'lei covid' vai acabar com o isolamento dos infetados. Recolhemos opiniões de pessoas que trabalham diariamente com o público. “Há clientes que se aproximam muito para pedir informações. É preocupante.”

A nova 'lei covid' vai acabar com o isolamento dos infetados. Recolhemos opiniões de pessoas que trabalham diariamente com o público. “Há clientes que se aproximam muito para pedir informações. É preocupante.”

A partir de sábado, a lei deixa obrigar quem testa positivo para a covid-19 a permanecer isolado. A Rádio Latina entrou em várias lojas para saber o que pensam os comerciantes sobre a medida, visto que, todos os dias, têm contacto com o público.



Há quem destaque, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis.

Enquanto alguns se mostram preocupados com a ideia de passarem a estar mais expostos ao vírus e poderem infetar familiares doentes, outros consideram que está na hora de avançar.

A nova 'lei covid' é o tema do Linha Aberta de hoje. Participe, entre as 11h30 e as 12h, através do número de telefone 26 84 56 10.

