‘Lei covid’ em vigor. Isolamento desce para quatro dias ou até menos

O rastreio de contactos dos infetados também já não existe.

A nova ‘lei covid’ já está em vigor. Com as novas regras, o período de isolamento de uma pessoa infetada com o coronavírus passar a ser de apenas quatro dias, em vez de sete. O projeto de lei, aprovado na quinta-feira passada, está em vigor desde ontem, segundo uma publicação feita pelo Ministério da Saúde nas redes sociais.



A Saúde explica que “é possível uma redução adicional [do período de isolamento] com dois autotestes de antigénio negativos realizados com pelo menos 24 horas de intervalo”. O ministério de Paulette Lenert acrescenta ainda, nas redes sociais, que esta regra “aplica-se tanto a pessoas vacinadas como não-vacinadas”.

Além da redução do período de isolamento, com a nova ‘lei covid’, o sistema de rastreio de contactos (contact-tracing) de uma pessoa infetada deixa de existir. Uma das medidas que se mantém diz respeito ao uso da máscara de proteção, que vai continuar a ser obrigatória nos lares de idosos e nos hospitais.

Covid-19. Reinfeções constituem 28,7% dos casos da última semana

Entre 17 e 23 de outubro, 2.384 pessoas testaram positivo à covid-19 e houve ainda mais 962 reinfeções (dois casos consecutivos em menos de 90 dias). Ao todo, houve 3.346 casos, menos 588 do que na semana anterior, com a idade média de 47,9 anos.

A retrospetiva semanal do Ministério da Saúde, divulgada esta quinta-feira, refere ainda que foram internados em enfermaria 30 novos pacientes e quatro nos cuidados intensivos.

O relatório dá conta de mais cinco mortes relacionadas com a doença na semana passada, em pacientes com uma idade média de 86 anos.

Taxa de pessoas que querem trabalhar menos horas volta a aumentar

Há cada vez mais trabalhadores a manifestar vontade de trabalhar menos, pelo mesmo salário. Esta é a conclusão, revelada em antemão à Rádio Latina pela Câmara dos Assalariados, de um estudo que deverá ser tornado público em novembro.

Embora o relatório não esteja ainda concluído, David Büchel, psicólogo da Câmara dos Assalariados, avançou esta manhã à Rádio Latina que a percentagem de pessoas que querem trabalhar menos horas passou de 48%, em 2021, para 56%, em 2022. Trata-se, neste caso, apenas dos trabalhadores com contrato a tempo inteiro. A taxa tem vindo a crescer nos últimos anos. Em 2018, era de apenas 36%.

Segundo David Büchel, as pessoas “querem trabalhar de outra forma”. “De uma forma geral, confirma-se a tendência de que as pessoas querem passar menos tempo no trabalho”, diz, acrescentando que “há um problema que se mantém: o desequilíbrio entre vida pessoal e profissional”. Leia aqui o artigo na íntegra.

Nora Back: Tabela fiscal está a “devorar o poder de compra”

A OGBL volta a insistir. O facto de a tabela fiscal não ser adaptada à inflação está a “devorar o poder de compra” dos consumidores. As palavras são de Nora Back, presidente do sindicato, e surgem num artigo assinado pela própria e divulgado no site da OGBL.

A líder sindical alerta que “é preciso acabar com os aumentos de impostos permanentes e escondidos, sobretudo no que toca aos baixos e médios salários. Aumentos que, segundo diz, se devem à não-adaptação da tabela fiscal à inflação.

Cada vez que a indexação é acionada, ordenados e pensões aumentam – ou deveriam aumentar – 2,5%, mas, devido a esta desadaptação da tabela fiscal, em termos líquidos, a subida é inferior. E isso, no entender de Nora Back, tem de acabar. A líder da OGBL exige ao Governo que ponha fim àquilo que classifica como “um roubo do index líquido”.

Grão-Ducado. Inflação impulsionou subida dos salários

O custo salarial médio por pessoa, no Luxemburgo, aumentou 7,8% no segundo trimestre de 2022 em relação ao ano anterior. Já o valor médio por hora subiu 6,2%, refere o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) na sua mais recente análise conjuntural.

"Estes aumentos resultaram da pressão inflacionista que gerou uma parcela de indexação em abril de 2022, depois da de outubro de 2021", explica o Statec. No que respeita aos setores profissionais que mais contribuíram para o aumento do valor por hora, o Statec destaca o financeiro e os transportes, devido a um aumento dos bónus e gratificações.

Em contrapartida, na hotelaria e restauração o valor médio por hora manteve-se estagnado, ainda que o custo salarial médio por pessoa tenha subido mais de 35% no segundo trimestre deste ano.

Luxemburgo. Cerca de 30 mil famílias recebem 'kit' de poupança de energia

Cerca de 30.000 famílias no Grão-Ducado vão receber em casa um kit de poupança de energia. O kit é financiado pelo Enoprime, programa de subsídios da Enovos, e abrange para já 18 comunas. Os primeiros kits começaram a ser distribuídos a 10 de outubro e continuarão a sê-lo de forma gradual, sendo que a maior parte das comunas irá recebê-los em janeiro.

O instrumento tem como base o cálculo do consumo de uma família de quatro pessoas, e promete poupanças de até 59 m³ de água, 3.706 kWh e 329 kg de CO². De acordo com a edição francesa do Wort, o kit contém uma série de artigos destinados a reduzir o consumo de eletricidade e água, tais como um regulador de fluxo de duche ou um termómetro de ambiente.

A ideia é ajudar os cidadãos a enfrentar a crise energética, apoiando a implementação de novos hábitos e a melhoria da eficiência energética das casas.

Deputados gastaram 46 milhões de euros em 2021. Mas em quê?

A Câmara dos Deputados gastou 46,2 milhões de euros em 2021. O relatório de contas, divulgado na quinta-feira, revela uma poupança de 1,8 milhões de euros (3,7%) face ao inicialmente previsto.

Para assegurar o funcionamento do Parlamento, num ano ainda fortemente marcado pela pandemia, o orçamento previsto era de 48 milhões de euros.

Os subsídios parlamentares e os custos com pessoal foram as áreas que receberam as maiores fatias financeiras, representando cerca de 30% do orçamento.

Vaticano. Xavier Bettel recebido em audiência privada pelo Papa

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai ser recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. A audiência privada está agendada para este sábado.

Bettel será acompanhado pelo embaixador luxemburguês junto da Santa Sé, Jean-Claude Kugener, e será depois recebido pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé.

A perda do voo de ‘ida’ implica anulação do voo de ‘volta’?

Tem bilhetes de avião de ‘ida e volta’ mas por qualquer motivo não vai conseguir viajar. Não aparece, portanto, no voo de ida. Mas, e se quiser usufruir do bilhete de regresso? Terá o seu lugar disponível?

O mais provável é que a companhia aérea tenha anulado o seu voo de regresso por não ter comparecido no de ida.

E, será esta atitude da companhia aérea legal? Conheça a resposta aqui.

Gasolina 95 mais barata

O preço da gasolina sem chumbo de 95 octanas caiu hoje 2,7 cêntimos. Este combustível custa agora 1,69 euros por litro.

Julgamento de Lausdorn. Polícia absolvido no caso de acidente que matou colega

O agente da polícia que conduzia a carrinha envolvida no acidente fatal na noite de 15 de abril de 2018, durante uma perseguição, foi absolvido das acusações de homicídio involuntário pelo Tribunal Distrital de Diekirch, esta quinta-feira.

Naquela noite, por volta das duas da madrugada, dois veículos da polícia colidiram entre si, na estrada nacional N7 em Lausdorn, perto de Clervaux, quando perseguiam outra viatura.

O condutor do carro da polícia morreu no local do acidente e o passageiro do mesmo veículo sofreu ferimentos muito graves. Já o condutor da carrinha da polícia, acusado de ter causado a morte do colega que seguia noutra viatura, acabou por ser ilibado pelos juízes de qualquer erro nessa noite.

Luxemburgo. Autocarros substituem comboios durante uma semana

Obras na Gare central da capital vão cancelar vários comboios no Luxemburgo e entre o Grão-Ducado e as fronteiriças França e Bélgica, a partir de hoje. Em causa estão obras de modernização há muito previstas para decorrer na semana das férias escolares no país.

A partir de hoje, e durante uma semana, os comboios vão deixar de circular em várias linhas nacionais e transfronteiriças. Em substituição, os CFL vão colocar à disposição dos milhares de passageiros autocarros para realizarem os percursos, nos dois sentidos.

Cerca de uma dezena de linhas serão afetadas. A informação completa sobre as interrupções e horários pode ser consultada em cfl.lu.

"Irresponsável e escandaloso". Reator de Cattenom pode voltar a funcionar sem todas as reparações

Na passada terça-feira, a elétrica francesa EDF divulgou um relatório sobre cada unidade de produção da central nuclear de Cattenom. Por enquanto, apenas o reator 2 está a funcionar e a fornecer eletricidade. Os outros três reatores estão parados, mas a empresa espera reiniciar dois destes antes do final do ano.

O problema é que a EDF quer pôr o reator número 1 a funcionar sem ter terminado todos os trabalhados de reparação necessários. A Greenpeace Luxemburgo não gostou nada da ideia, considerando-a "irresponsável e escandalosa".

Mas mesmo assim, a central nuclear, situada a 13 quilómetros da fronteira luxemburguesa, deverá avançar com o funcionamento das duas unidades de produção antes de 2023. Apenas a unidade 3 não deverá entrar em funcionamento antes do próximo ano.

Temperaturas da Terra vão subir 2.8 graus até ao fim do século

Alerta das Nações Unidas. As políticas internacionais atuais estão a dirigir a Terra para um aquecimento de 2,8°C até ao fim do século. Aquilo a que o secretário-geral da ONU, o português, António Guterres chamou de “catástrofe mundial”.

Se forem cumpridos os compromissos concretos assumidos na última conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, esta projeção apenas diminui para 2,4 ou 2,6°C até ao final do século.

Numa mensagem em vídeo, divulgada a menos de duas semanas da COP27, no Egito, Guterres avisou que os objetivos de neutralidade de carbono "não valem nada" sem ações para honrá-los e pediu a Governos, cidadãos e instituições financeiras para respeitarem os objetivos do acordo de Paris.

Empresário Elon Musk toma controlo do Twitter e afasta diretores

Elon Musk tomou o controlo do Twitter e afastou o diretor executivo, o diretor financeiro e o conselho geral da empresa,de acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita duas fontes próximas do negócio.

O afastamento aconteceu a poucas horas do prazo estabelecido por um juiz para que fosse finalizado o acordo.

Espera-se que as grandes mudanças de pessoal sejam a primeira de muitas a realizar por Musk, que prometeu aumentar a base de utilizadores e as receitas da rede social.

Liga Europa. Sporting de Braga perde em Berlim e fica mais longe da continuidade

O Sporting de Braga complicou ontem a continuidade na Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Union Berlim, por 1-0, em jogo da quinta jornada do Grupo D.

Para se apurar para o 'play-off' da competição, o Sporting de Braga, tem de vencer o Malmö e esperar por um deslize do Union Berlim em casa do Saint-Gilloise.

‘Champions’ feminina. Benfica falha penálti e Bayern marca nos descontos golo do triunfo

O Benfica perdeu por 3-2 com as alemãs do Bayern Munique, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, num jogo em que desperdiçou um penálti aos 89 e sofreu um golo aos 90+8.

Com este resultado, o Benfica está em último lugar no grupo, ainda sem pontos, tal como o Rosengard, enquanto o Bayern Munique é segundo, com seis, os mesmos do líder FC Barcelona.

Futsal/Champions. Differdange mantém sonho na Liga dos Campeões

O FC Differdange 03 perdeu esta quinta-feira o segundo jogo de futsal do grupo 8, a contar para a ronda de elite da Champions. A derrota aconteceu frente aos checos do Chrudim, por 2-1, na Macedónia do Norte, onde decorrem todos os jogos deste grupo.

O Differdange tinha ganho, antes, a primeira partida por 9-2 e com este resultado passou para terceiro lugar do grupo, com três pontos. O Chrudim e os eslovacos do Lucenec lideram com 4 pontos cada e o Skopia é último com zero pontos.

O Differdange vai ainda jogar contra o Lucenec no sábado, às 17h. Os dois primeiros do grupo passam à seguinte fase. A final será jogada em abril de 2023.

