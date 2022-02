Mais de 10 mil portugueses residentes no Luxemburgo participaram nas eleições de 30 de janeiro.

Legislativas. PS ganhou também no Luxemburgo

Mais de 10 mil portugueses residentes no Luxemburgo participaram nas eleições de 30 de janeiro.

O Partido Socialista ganhou também as eleições legislativas no Luxemburgo, com 39,5% dos votos.

De acordo com os dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, votaram nas legislativas de 30 de janeiro 10.534 pessoas residentes no Luxemburgo, ou seja, 26,1% dos 40.277 inscritos nos cadernos eleitorais.

Os 39,5% do PS correspondem a 4.161 votos, seguido pelo PSD com 26,5% (2.795 votos), enquanto o Chega foi também a terceira força partidária no Grão-Ducado, com 12,5% (1.323 votos).

Quanto aos outros partidos, o Bloco de Esquerda obteve 3,7% (391 votos), o PAN 3,2% (345), a Iniciativa Liberal 2,3% (247) e CDU 1,9% (207). O Livre conseguiu 1,3% (140) e o CDS 1,2% (133).

A esmagadora maioria dos eleitores votou por correspondência e algumas dezenas de pessoas optaram pelo voto presencial no Consulado de Portugal no Luxemburgo.

Conselho de Estado critica nova lei covid

O Conselho de Estado não se opõe formalmente à nova lei covid, no entanto, deixou algumas observações e críticas relativas ao documento.

No seu parecer, a entidade refere que o Executivo baseia-se em estatísticas nacionais para aligeirar certas medidas, mas que falta a referência a dados científicos. Para o Conselho de Estado, é incoerente que no mês de dezembro se tenha decidido por medidas mais severas para limitar o impacto dos dias de festa e das férias natalícias, mas que agora se aligeire essas medidas, mesmo antes das férias de Carnaval.

Relativamente à obrigatoriedade do 3G nas empresas, esta medida passa novamente a ser opcional somente um mês após a sua introdução, sem que as autoridades tenham avaliado o seu impacto. Esta medida foi bastante polémica e complexa de adaptar nas empresas, refere ainda o Conselho de Estado.

Ainda segundo esta entidade, o projeto de lei refere-se somente às empresas privadas, sem mencionar as empresas públicas ou comunais que também introduziram o 3G a 15 de janeiro. No parecer pode ler-se que caso seja intencional mencionar somente as empresas privadas, isso arrisca criar desigualdades entre os trabalhadores. Daí o pedido ao Governo para modificar esse artigo da lei, caso contrário o conselho não dispensa o segundo voto no Parlamento, o que terá como consequência que a nova lei covid entre em vigor mais tarde que o previsto.

Minuto de silêncio. Apesar do aligeiramento das medidas, profissionais da Saúde mantêm ação simbólica

Os números de novas infeções covid-19 continuam elevados no Luxemburgo, sendo que um terço dos testes PCR efetuados dão positivo. No entanto, a situação nos hospitais mantém-se estável.

Para os profissionais da Saúde, esta situação favorável nos hospitais do país deve-se sobretudo à taxa elevada de pessoas vacinadas. No entanto, lamentam que o grupo de pessoas não vacinadas continue a constituir a grande maioria das hospitalizações. Daí sublinharem que é preciso continuar a sensibilizar a população para a vacinação e o uso da máscara.

Num comunicado, a iniciativa “YesWeCare” - que organiza todas as quintas-feiras um minuto de silêncio para assinalar a luta contra a pandemia – refere que, mesmo que o Governo tenha decidido aligeirar certas restrições, é preciso continuar a ação para sensibilizar as pessoas mais reticentes à vacina.

Como habitualmente, o coletivo voltou esta quinta-feira a fazer um minuto de silêncio ao meio-dia, como forma de apelar à importância da vacinação e ao combate ao vírus.

Luxemburgo continua a ultrapassar os mil casos por dia

O Luxemburgo registou ontem 1.352 novos casos de covid-19, num total de 5.000 testes de diagnóstico realizados.

80 pessoas estão internadas, das quais 8 nos cuidados intensivos.

Ministério da Saúde responde às perguntas sobre nova vacina Novavax

O Luxemburgo vai receber dentro de duas semanas nove mil doses do fármaco Novavax e outras 30 mil doses em março.

A vacina da empresa americana Novavax é o quinto fármaco aprovado na União Europeia. Há atualmente outras vacinas que estão ainda a ser avaliadas pela Agência Europeia do Medicamento, como a Vidprevtyn ou a CoronaVac.

Para informar a população sobre esta nova vacina, o Ministério da Saúde organiza esta quinta-feira mais um direto no Facebook, com dois especialistas. É uma sessão de perguntas e respostas, sendo que já pode colocar as suas perguntas no Facebook do Ministério a partir de agora. O direto irá para o ar entre as 17h e as 18h.

Vendida sob o nome Nuvaxovid, o fármaco da Novavax é uma vacina de subunidade. Ou seja, contém uma componente do vírus (e não o vírus inteiro como as vacinas mais tradicionais), introduzindo-o no corpo para desencadear uma resposta imunitária.

Para as autoridades, esta pode ser "uma alternativa" para as pessoas que estão mais reticentes em serem injetadas com vacinas da Pfizer e Moderna - vacinas baseadas na tecnologia RNA mensageiro (mRNA).

Quatro em cada cinco crianças até aos 12 anos tem smartphone

No Luxemburgo, cerca de 80% das crianças com idade até aos 12 anos já têm o seu próprio smartphone.

A conclusão é do primeiro relatório sobre as tendências na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) pelos jovens do país, que foi apresentado esta terça-feira.

A investigação revela que as crianças passam a ter o seu primeiro smartphone, entre o fim da escola primária e o início do ensino secundário, sendo que mais de 40% recebeu-o antes de completar os 12 anos de idade.

Ainda assim, a grande maioria das crianças dos 3 aos 11 anos passa menos de uma hora por dia no seu smartphone (76%) ou tablet (65%).

Em contraste, quase todos os jovens e jovens adultos, entre os 17 e os 30 anos, têm um smartphone e pelo menos 52% dizem que passam mais de três horas por dia a usar esse aparelho, durante a semana. Uma percentagem que sobe para 69% aos fins de semana.

Inscrições para "Relais pour la Vie" estão abertas

Pelo terceiro ano consecutivo o "Relais pour la vie" (Estafeta pela Vida) vai ter lugar de forma virtual, devido à pandemia, nos dias 26 e 27 de março.

A Fundação Cancro anunciou esta quarta-feira que as inscrições estão abertas para a 17a edição, no site www.relaispourlavie.lu.

À semelhança dos dois anos anteriores, os participantes vão poder correr, caminhar ou pedalar à hora e no local que quiserem, entre os dois dias.

O objetivo é que cada equipa acumule um total de 24 horas e que se comprometa a fazer uma angariação de fundos para apoiar os doentes com cancro.

O número de equipas e de participantes continua a ser ilimitado. O custo de inscrição por pessoa é de 15 euros e cabe ao capitão de equipa fazer a inscrição e o pagamento do valor total.

As equipas podem inscrever-se em seis categorias: empresas, escolas, simpatizantes, país, associação e profissões da saúde. A equipa que conseguir recolher mais dinheiro na sua categoria ganha o "Troféu da Esperança".

Redação Latina | Lusa | Foto Guy Jallay



