O cantor atuou no Luxemburgo no passado sábado, dia 7 de março.

Leandro cancela sessões de autógrafos em concertos

O cantor atuou no Luxemburgo no passado sábado, dia 7 de março.

O cantor português atuou em Consdorf, no Luxemburgo, no passado sábado e foi muito acarinhado pelos fãs, cumprimentado-os no final.

Uma semana depois, o próximo concerto já não será assim. Leandro anunciou esta terça-feira, 10, que as sessões de autógrafos foram canceladas após os espetáculos. Não cancelou datas, ainda, como Tony Carreira e outros artistas, mas tomou medidas de precuação, após o aviso da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Foi o próprio artista que fez o anúncio no perfil do Instagram."A LP PRODUCTIONS tem estado a acompanhar de forma permanente a situação do “Coronavírus" desde o início.Continuaremos a avaliar o desenvolvimento do surto em conjunto com as entidades de saúde e implementaremos todas as medidas recomendadas, assim como, as que nós julgarmos necessárias. No seguimento das recomendações e medidas implementadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), todas as sessões de autógrafos encontram-se canceladas por tempo indeterminado."