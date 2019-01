O artista editou, em outubro do ano passado, "Delta" um álbum em luxemburguês onde "coabitam" vários estilos musicais

Le Dé Milestone...entre o rap e a literatura

Professor em Mersch, LeDé Milestone (nome artístico) vê na música a "continuidade" do seu trabalho pedagógico. A cultura hip-hop entrou "precocemente" na sua vida e converteu-se em projetos musicais e num percurso "trilhado" pelo sucesso. O mais recente desafio musical chama-se "Delta" um álbum inteiramente na língua de Dicks, que o próprio classifica de "género musical não definido" com estilos musicais que oscilam entre o rap e o canto. Um álbum, um percurso e uma voz a descobrir esta sexta-feira, 05 de janeiro, entre as 15h e as 16h, na primeira entrevista/showcase do ano.

Ouça, abaixo, o segundo single extraído do álbum "Deta"

Acompanhe a entrevista/showcase na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 em www.latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves