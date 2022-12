Incumprimento acontece sobretudo no seio de pequenas empresas.

Trabalho

LCGB. Contrato coletivo da construção “regularmente” desrespeitado pelas empresas

Há empresas da construção a desrespeitar o contrato coletivo do setor, que abrange quase 50.000 trabalhadores.



Ouvido pela Rádio Latina, Robert Fornieri, secretário-geral adjunto da LCGB, disse que a maioria das empresas obedece à convenção, mas há muitas que não o fazem. Por esquecimento ou má interpretação, diz o sindicalista.

As regras sobre as férias e sobre as horas extraordinárias são as que mais vezes são desrespeitadas. De acordo com Robert Fornieri, o incumprimento de algumas regras acaba muitas vezes por passar despercebido aos trabalhadores. “Depois há um que ganha coragem para o denunciar e segue-se o efeito bola de neve”, descreve.

Robert Fornieri confessa que o incumprimento do contrato coletivo da construção “acontece regularmente”.

Sobre a renovação do atual contrato coletivo do ramo da construção, tudo na mesma. O documento, que expirou no final de 2021, continua em vigor, embora as centrais sindicais reivindiquem que o documento seja alterado e introduza melhorias das condições de trabalho. Sindicatos e patrões estiveram reunidos em novembro. Deverão voltar à mesa das negociações no início do próximo ano.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort