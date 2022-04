A instalação de cabines anti-agressão para os condutores de autocarro é uma das reivindicações do sindicato.

Atualidade em síntese 04 ABR 2022

LCGB condena agressões selvagens aos condutores de autocarro

Após mais uma agressão a um condutor de autocarro, a central sindical LCGB mostra-se indignada e condena estes atos que qualifica de “bárbaros”.

Num comunicado, o sindicato sublinha que o número de condutores de autocarro agredidos começa a ser pesado, sendo que entre o mês de outubro do ano passado e o mês de março, foram registados seis agressões. A última agressão em data ocorreu a 29 de março na cidade do Luxemburgo.

O sindicato lança um apelo ao Governo e à Federação das Empresas de Autocarros (FLEAA, na sigla em francês) para que estes acelerem a implementação de soluções.

Uma delegação da LCGB abordou recentemente essa problemática com responsáveis da administração dos transportes públicos, e uma das conclusões é que seriam instaladas cabines anti-agressão para os condutores de autocarro. Outra medida, é que no caso de compra de novos veículos, seriam instaladas também câmaras de vigilância.

Ora, agora, a central sindical espera que estas soluções sejam adaptadas o mais rapidamente possível, para que não haja mais agressões aos condutores de autocarro.

Maternidade de Ettelbruck fecha provisoriamente a partir desta segunda-feira

A maternidade do Centro hospitalar do Norte (CHdn) encerra a partir de hoje, provisoriamente, as suas portas. A razão, é a falta de pediatras que possam garantir os serviços de urgência. Um problema que já subsiste há algum tempo e que piorou nas últimas semanas.

Este encerramento provisório foi confirmado pela própria direção do Centro Hospitalar do norte, que num comunicado lamenta esta situação, e espera que uma solução seja encontrada, para reabrir o mais rapidamente possível a maternidade.

Segundo a lei, em caso de urgência, um pediatra tem de estar no hospital, num curto lapso de tempo. Ora, essa exigência não estava a ser cumprida na maternidade do norte do país. Uma situação que levou os ginecologistas e anestesistas a não quererem continuar a trabalhar nessa condições, uma vez que não estão conforme à lei.

Cerca de 800 bebés nascem na maternidade de Ettelbruck por ano. As mulheres que estão prestes a dar à luz, são atualmente reencaminhadas para a cidade do Luxemburgo, quer para o Centro Hospitalar do Luxemburgo, quer para a maternidade de Kirchberg.

OGBL recusou-se a assinar acordo para não passar "cheque em branco" ao Governo

Na quarta-feira passada, a OGBL rejeitou a proposta de acordo tripartido, mas este sábado o sindicato veio a público manifestar-se contra o que diz ser uma deturpação dos factos por parte do Governo e das organizações patronais em relação ao seu posicionamento.

Num comunicado divulgado este sábado, a OGBL negou que tivesse rejeitado o acordo pelo facto de o Executivo e entidades patronais não estarem dispostos a conceder compensações para aqueles que ganham até 160.000 euros anuais, em caso de adiamento da segunda indexação dos salários, prevista para agosto de 2022.

A central sindical justifica que recusou assinar o acordo porque, por um lado, "não podia dar um cheque em branco ao Governo para uma manipulação do índice até 2024, sabendo que os preços são atualmente extremamente voláteis". Por outro lado, a OGBL diz também não aceitar que "a ajuda maciça às empresas seja feita através da redução - do poder de compra de quase todos os trabalhadores, pensionistas e suas famílias".

Sobre a compensação referida pelo Governo, pelo adiamento da fatia da indexação prevista para agosto de 2022, a OGBL acrescenta que para 40% da população não haverá qualquer compensação e que para cerca de 20% "a 'compensação' será anedótica em comparação com a perda de rendimento causada pelo adiamento da indexação salarial".

Eurogrupo e Ecofin reúnem-se hoje e amanhã no Luxemburgo

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa entre esta segunda e terça-feira nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN), que se realizam no Luxemburgo.

As agendas formais das reuniões de ministros das Finanças, quer da zona euro (Eurogrupo), hoje, quer do Conselho de ministros das Finanças dos 27 (Ecofin), na terça-feira, serão dominadas por discussões em torno da guerra lançada há já mais de um mês pela Rússia na Ucrânia e uma avaliação do seu impacto em termos económicos, quer para Moscovo, quer para a própria Europa.

No encontro do Eurogrupo, haverá lugar para uma análise das consequências, no espaço da moeda única, da guerra e das sanções económicos impostas pela UE à Rússia, tanto no curto como no médio prazo.

Na terça-feira, ao nível do Ecofin, os 27 discutirão igualmente as consequências económicas e financeiras na sequência das sanções impostas à Rússia após a sua agressão militar contra a Ucrânia, devendo os ministros prestar particular atenção à subida dos preços da energia e da inflação em geral.

Ucânia. UE vai avançar com mais sanções à Rússia devido a atrocidades

A União Europeia (UE) vai começar a preparar, com urgência, novas sanções à Rússia, anunciou hoje o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, num comunicado em que condena “as atrocidades” cometidas pelas tropas russas na Ucrânia.

A retirada das tropas russas do norte de Kiev permitiu ver indícios de alegadas execuções sumárias de várias centenas de civis no subúrbio de Busha e noutras áreas.

A Ucrânia acusou a Rússia de genocídio, alegando ter encontrado os corpos de 410 civis na região de Kiev, atualmente sob controlo ucraniano.

Na cidade de Busha, a noroeste da capital ucraniana, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, de acordo com as autoridades ucranianas.

EasyJet cancela 100 voos devido a baixas médicas por covid-19

A companhia aérea de baixo custo EasyJet informou o cancelamento de 100 voos marcados para esta segunda-feira, entre os quais 62 com partida do Reino Unido, devido ao elevado número de baixas médicas por infeções de covid-19 entre os trabalhadores.

A companhia indica que está a tentar resolver o problema com as tripulações de reserva, mas viu-se obrigada a cancelar as ligações aéreas provocando inconvenientes sobretudo no Reino Unido onde já começou a temporada de férias da Páscoa.

Por outro lado, os aeroportos também enfrentam dificuldades em operar com normalidade devido à falta de pessoal o que está a provocar longas filas nos pontos de controlo de segurança e de embarque.

Teste mensal às sirenes. É preciso informar os refugiados ucranianos

Todas as primeiras segundas-feiras do mês os serviços de socorro testam a rede de sirenes espalhadas pelo país. O objetivo destes testes regulares é de garantir que as sirenes funcionam caso seja necessário alertar a população, nomeadamente em caso de alerta nuclear.

No entanto, desde o início da guerra na Ucrânia, milhares de refugiados encontraram refúgio no Grão-Ducado. Para estas pessoas, as sirenes são sinónimo de bombardeamentos.

Para evitar uma situação de stress e pânico para os ucranianos que se encontram no Luxemburgo, o Ministério do Interior lança o apelo para que todas as pessoas, que tenham contacto ou que albergam requerentes de asilo, os informem sobre estes testes que ocorrem uma vez por mês.

Referendo. Bous e Waldbredimus aprovam fusão das duas comunas

Os habitantes das comunas de Bous e Waldbredimus foram chamados este domingo às urnas, para se pronunciar, em referendo, sobre a fusão das duas autarquias e mostraram-se a favor desta junção.

Em Bous, 56,8% dos residentes declararam-se a favor e do lado de Waldbredimus foram 73,6%. Juntas, as duas comunas reúnem à volta de 3.000 residentes.

Os dois Conselhos comunais deverão agora aprovar o resultado do referendo, sendo que a fusão poderá ocorrer em setembro do próximo ano.

Futebol feminino. Daniel Santos renova contrato por mais dois anos como selecionador do Luxemburgo

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) e o selecionador da equipa feminina, Daniel Santos, renovaram o contrato por mais dois anos, até 30 de junho de 2024.

O lusodescendente assinou o primeiro contrato em maio de 2020, tendo assumido também o cargo de responsável do staff.

Antes de ser selecionador, Daniel Santos já integrava o staff técnico da FLF desde 2019, depois de ter deixado o comando do RM Hamm Benfica.

FC Porto-Santa Clara: Recorde à vista contra adversário de má memória

O FC Porto recebe hoje os açorianos do Santa Clara, no jogo que marca o encerramento da jornada 28 do campeonato português.

No Dragão, a equipa portista recebe uma das poucas equipas que causou uma pequeno dissabor esta época. É que os açorianos são dos poucos clubes que se podem gabar de ter vencido o atual líder da I Liga nesta temporada. Foi em jogo a contar para a Taça da Liga (3-1), nos Açores, um resultado que atirou os azuis e brancos para fora da competição.

O encontro entre FC Porto e Santa Clara tem apito inicial agendado para as 21h15.

Redação Latina | Lusa | Foto Romain Schanck