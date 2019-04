Anúncio oficial foi feito pela família do cantor.

Álbum póstumo de Prince chega em junho

Esta é uma boa notícia para os fãs do cantor de "Purple Rain", "The most beautiful girl in the worl" ou "Kiss". O álbum póstumo de Prince, falecido em 2016, vai ser lançado em junho deste ano, anunciou recentemente a própria família.

O trabalho vai chamar-se "Original" e conta com 15 músicas que Prince compôs para outros artistas, mas que agora apresenta a sua versão. Por exemplo, "Manic Monday", dos The Bangles ou "Nothing Compares 2 U", de Sinéad O' Connor. O anúncio foi feito na conta oficial do cantor no Twitter:

Originals will stream exclusively on @TIDAL for 14 days beginning on June 7, and will be released via all digital and streaming partners and physically by Warner Bros. Records on June 21. https://t.co/gKRuwBlXwp #prince #princeoriginals #originalsrecord @wbr pic.twitter.com/6EpewB0z1j — Prince (@prince) 25 April 2019

O projeto é uma parceria entre os responsáveis pelo espólio do cantor, o Tidal e a produtora Warner Bros. Records. O álbum vai estar primeiramente disponível para streaming na plataforma de música streaming Tidal, entre 7 e 20 de junho. A edição física chega a 21 do mesmo mês. Considerado por muitos como um dos maiores nomes de sempre do universo musical, Prince morreu de overdose a 21 de abril de 2016, aos 57 anos. O artista foi encontrado morto na sua casa em Minneapolis, nos EUA.

Confira a lista de músicas de "Original":

1. "Sex Shooter" -- Apollonia 6, "Apollonia 6" (1984)

2. "Jungle Love" -- The Time, "Ice Cream Castle" (1984)

3. "Manic Monday" -- The Bangles, "Different Light" (1985)

4. "Noon Rendezvous" -- Sheila E., "The Glamorous Life" (1984)

5. "Make-Up" -- Vanity 6, "Vanity 6" (1982)

6. "100 MPH" -- Mazarati, "Mazarati" (1986)

7. "You're My Love" -- Kenny Rogers, "They Don't Make Them Like They Used To" (1986)

8. "Holly Rock" -- Sheila E., "Krush Groove" (OST) (1985)

9. "Baby, You're a Trip" -- Jill Jones, "Jill Jones" (1987)

10. "The Glamorous Life" -- Sheila E., "The Glamorous Life" (1984)

11. "Gigolos Get Lonely Too" -- The Time, "What Time Is It?" (1982)

12. "Love... Thy Will Be Done" -- Martika, "Martika's Kitchen" (1991)

13. "Dear Michaelangelo" -- Sheila E., "Romance" 1600 (1985)

14. "Wouldn't You Love to Love Me?" -- Taja Sevelle, "Taja Sevelle" (1987)

15. "Nothing Compares 2 U" -- The Family, "The Family" (1985)