Lata Gouveia apresentou, em exclusivo na Radio Latina, "Stay The Same"

O músico, cantor e compositor de origem portuguesa, Lata Gouveia, vai editar um novo álbum mas antes apresentou, em exclusivo na Radio Latina, o single que antecede o longa duração. Chama-se "Stay The Same" e será lançado, oficialmente, no dia 15 de agosto.

Em entrevista à Radio Latina, no dia em que "Ouviu Primeiro Na Latina", Stay The Same, o artista falou sobre o novo single, o álbum vindouro, sem esquecer a fase de pandemia covid-19 e as suas expectativas para o futuro.

Ouça abaixo:



Entrevista, também, disponível em podcast no site da Radio Latina, na rubrica "Artes & Artistas".



O trajeto musical de Lata Gouveia passou por Lisboa, Londres, Oklahoma, Texas e Luxemburgo onde, além da sua longa carreira musical, assume a direção artística do "Grund Club Songwriters" (associação de músicos e cantautores), que o músico fundou em 2014. Recorde aqui.

"Stay The Same" marca, assim, o regresso de Lata Gouveia às edições, assumindo um "carácter catártico" no ano em que o "Mundo parou".

Foto: Gianmarco Liacy

O single estará disponível, a partir de dia 15 de agosto, nas diferentes plataformas digitais e foi apresentado em ante-estreia na Radio Latina.

Siga a atualidade musical de Lata Gouveia no site oficial do artista.

