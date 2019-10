Las Vegas. ADN de Ronaldo corresponde ao recolhido do corpo de Kathryn Mayorga

Mayorga acusou Cristiano Ronaldo de violação em 2009. Recebeu 338 mil euros em acordo de confidencialidade.

O caso remonta a 2009 mas continua a dar que falar. O ADN de Ronaldo corresponde às amostras recolhidas de Kathryn Mayorga quando esta foi assistida no hospital após o encontro entre ambos.

Cristiano Ronaldo e Mayorga conheceram-se numa discoteca em Las Vegas, seguiram para para um quarto de hotel, onde a norte-americana afirmou que o craque a terá violado.

Documentos divulgados pelo site TMZ em agosto revelaram que Ronaldo, na altura, pagou 375 mil dólares (338 mil euros) para que Mayorga não apresentasse queixa de abuso sexual contra si.



“O senhor Ronaldo pagou à queixosa a quantia de 375 mil dólares ( 338 mil euros) e ambas as partes acordaram ficar sujeitas a obrigações explícitas de confidencialidade”, pode ler-se.



ADN confirma relação sexual

A correspondência de ADN agora divulgada pelo jornal britânico The Sun vem confirmar, mais uma vez, que houve sexo entre os dois.

Jeffrey Guyer, detetive de Las Vegas, afirmou: "Já temos os resultados do ADN e são correspondentes".

A amostra do material genético que o jogador aceitou ceder em janeiro, em prol da investigação, é a mesma que a recolhida do ânus e vagina de Mayorga no hospital há dez anos.

Nas 100 páginas de emails trocados entre a polícia e os procuradores a que o jornal teve acesso, Ronaldo chega a admitir aos advogados que Mayorga disse "não" e "pára" durante o ato sexual.