Lady Gaga tem novo namorado. E não é Bradley Cooper

A cantora foi vista em clima de romance com Dan Horton, um engenheiro de som.

Lady Gaga, 33 anos, foi vista pela primeira vez com o homem que é apontado como o novo namorado. Muito se especulou sobre um romance entre esta e o ator Bradley Cooper, no entanto, as recentes imagens provam o contrário.

A cantora foi vista em Los Angeles, em clima romântico e bastante descontraído com Dan Horton é engenheiro de som e trabalha com Gaga. Chegou a visitar a Natas Pastrie, uma pastelaria da portuguesa Fátima Marques, que vive nos Estados Unidos desde dos anos 1980.

Depois da cerimónia dos Óscares, em que Gaga cantou com Bradley Cooper, surgiram vários rumores de que os dois estariam envolvidos depois de terem contracenado em "A Star is Born".

A cantora separou-se do produtor Christian Carino, de quem estava noiva, e Bradley separou-se da modelo russa Irina Shayk, com quem teve uma filha.