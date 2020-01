A cantora contou a Oprah Winfrey que desenvolveu Stress Pós-Traumático após ter sido violada "repetidamente" quando era jovem.

Lady Gaga. O trauma depois de ter sido violada aos 19 anos

Lady Gaga foi a primeira convidada da apresentadora Oprah Winfrey, numa série de entrevistas que fazem parte da digressão "Visão 2020", em que a apresentadora vai falar com várias mulheres conhecidas.

A cantora e atriz falou de forma sincera sobre um dos momentos mais assustadores da sua vida. Gaga, cujo nome verdadeiro é Stefani Joanne, foi "violada repetidamente", aos 19 anos, por "alguém conhecido".

O trauma que, na altura a artista, "não conseguiu processar" levou-a a desenvolver Stress Pós-Traumático mais tarde. "Tornei-me uma estrela muito rápido, estava a viajar pelo mundo, do quarto de hotel à garagem, da limusina ao palco, e nunca lidei com isso. De repente, comecei a sentir essa uma dor intensa por todo o meu corpo que imitava a doença que eu sentia depois de ter sido violada".

Gaga é uma defensora do apoio a doentes com saúde mental e prometeu a Oprah, em palco, que iria "reunir os melhores especialistas, médicos, psicólogos, cientistas e tratar de lidar com as doenças mentais a sério". Foi aplaudida por toda a plateia.

Durante a entrevista de uma hora com Winfrey, Gaga também discutiu sua batalha contra a fibromialgia, que lhe causa dores horríveis e a necessidade de estar em constante tratamento.

Bradley Cooper e a encenação de um romance

Foi no filme "Nasce uma Estrela", realizado e interpretado por Bradley Cooper, que Gaga cantou e ganhou os elogios da crítica como atriz, algo que "sempre desejou fazer". O par romântico foi tão convincente que surgiram rumores de que seria mais do que ficção.

A cantora garantiu a Oprah que tudo não passou de uma "encenação" fora do grande ecrã. "Nós criámos isso", admitiu, garantindo que "fizemos um bom trabalho em enganar a todos".

"Visão 2020" de Winfrey vai passar por vários estados norte-americanos e conta com a presença de mulheres ilustres como Amy Schumer, Tina Fey, Jennifer Lopez e a ex-primeira dama Michelle Obama.





