A cantora insiste que a performance nos Óscares foi encenado para parecer que os dois artistas estavam apaixonados.

Radio Latina 2

Lady Gaga conta que romance com Bradley Cooper foi planeado

A cantora insiste que a performance nos Óscares foi encenado para parecer que os dois artistas estavam apaixonados.

Lady Gaga voltou a afirmar que o seu suposto romance com Bradley Cooper não passou de uma encenação planeada e explicou como os dois trabalharam essa relação que existiu, apenas e só, à frente das câmaras.

Em entrevista ao site 'Cinema Blend', a cantora e atriz, que protagonizou com o ator o filme 'Assim Nasce uma Estrela', afirmou que “a imprensa foi muito ingénua" ao acreditar que havia um relacionamento íntimo entre os dois artistas.

"Criámos uma história de amor e, para mim, enquanto atriz, era claro que queríamos que o público acreditasse que estávamos apaixonados e que as pessoas sentissem esse amor nos Óscares”, explicou Lady Gaga referindo-se à atuação conjunta com Bradley Cooper, na última entrega dos prémios da Academia de Hollywood.

A cumplicidade encenada em palco levou, na altura, a que muitos vissem como verdadeira a química entre a cantora e o ator e surgissem logo rumores de que ambos estariam a viver um romance, apesar de Bradley Cooper se ter feito acompanhar, na cerimónia, da sua então namorada e mãe da sua filha, Irina Shayk.

Agora, Lady Gaga vem reiterar o que já tinha dito no programa americano Jimmy Kimmel Live, pouco tempo depois do evento, de onde levou para casa o Óscar para Melhor Canção Original.

O que as pessoas viram naquele palco foi o resultado do empenho profissional de dois atores: "Trabalhámos no duro e ensaiámos durante dias. Planeámos tudo, foi uma performance orquestrada”, afirmou ao Cinema Blend

O fim da relação com Irina

A cumplicidade que a artista e o ator encenaram no palco dos Óscares apenas reforçou os rumores que já corriam sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois, desde que contracenaram no filme 'Assim Nasce uma Estrela'.

Com a atuação na cerimónia de Hollywood ganharam uma dimensão ainda maior, suportada pela separação, pouco tempo depois, de Bradley Cooper e Irina Shayk.

Mesmo com os esclarecimentos da cantora a proximidade entre Lady Gaga e Cooper foi sempre uma das razões apontadas, na imprensa, para o fim da relação entre a modelo russa, ex-namorada de Cristiano Ronaldo, e o ator.

AT