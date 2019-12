A atriz portuguesa entra no filme de ação '6 Underground', realizado pelo norte-americano Michael Bay e protagonizado por Ryan Reynolds.

Lídia Franco participa em filme com estrelas de Hollywood

Lídia Franco é uma das atrizes que participa no novo filme do americano Michael Bay para a Netflix.

Intitulado '6 Underground' e com estreia já esta sexta-feira, 13 de dezembro, na plataforma de streaming , este é mais um filme de ação do realizador da saga 'Transformers' e conta com Ryan Reynolds no principal papel.

Veja o trailer, em baixo:

Segundo a Netflix, '6 Underground', o filme trata a história de "seis agentes fora do sistema, que enterraram o seu passado para poderem mudar o seu futuro". Essas pessoas são escolhidas pela personagem representada por Ryan Reynolds, o líder e um "novo tipo de herói de ação", refere ainda plataforma.

Rodado, em Itália, no ano passado, o filme conta também com as prestações de Corey Hawkins, Mélanie Laurent e Dave Franco.

Lídia Franco faz parte do elenco secundário. A atriz portuguesa, de 75 anos, que entra na novela da TVI 'Corda Bamba', foi escolhida numa sessão de ‘casting’ realizada no âmbito do programa "Passaporte", promovido pela Academia Portuguesa de Cinema.