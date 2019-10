A mais jovem bilionária do mundo e irmã de Kim Kardashian, diz que não vai remover as estrias do "seio, do rabo e coxas". "Já as aceitei".

Radio Latina 2 min.

Kylie Jenner vai ficar com as estrias porque são um "presente" da filha

A mais jovem bilionária do mundo e irmã de Kim Kardashian, diz que não vai remover as estrias do "seio, do rabo e coxas". "Já as aceitei".

Kylie Jenner revelou que voltou rapidamente à sua forma física, depois do nascimento da sua filha Stormi, mas há um "presente" que ficou.

A empresária e modelo de 22 anos diz que vê as suas estrias como um "pequeno presente" da filha de 20 meses, Stormi, fruto do relacionamento com Travis Scott.

"Num dos meus seios, no rabo e nas coxas! Ainda não me livrei delas. Apenas as aceitei como um pequeno presente da Stormi", afirmou num vídeo com resposta a perguntas dos fãs, nos seus Instastories, onde sublinha que não planeia submeter-se a qualquer intervenção estética para as remover.

"Recuperei muito rápido mas o meu corpo nunca mais voltou a ser o mesmo", confessou, afirmando, no entanto, que já aprendeu a aceitar as mudanças. "Assim que aceitei isso a minha confiança voltou. Apenas é necessário algum tempo para isso".

Mãe cada vez mais dedicada

A irmã de Kim Kardashian, que está separada do pai da filha, o músico Travis Scott, tem-se dedicado à educação da filha, conciliando a função de mãe com a atividade de empresária.

Recentemente, um vídeo desta jovem que aos 21 anos, se tornou a mais nova bilionária de sempre, segundo a Forbes, num dos escritórios da sua marca de cosméticos, tornou-se viral. Nele, a empresária aparece a entrar num quarto onde a filha dorme e a cantar "rise and shine", uma expressão inglesa usada para acordar alguém de forma animada.

A voz de Kylie Jenner fez tanto sucesso na internet que a cantora Ariana Grande pediu para a usar como sampler numa música sua.



Filha da empresária dança ao som da voz da mãe

Entretanto, o vídeo foi transformado pelos internautas num meme com um remix que replicou o sucesso do original. E a empresária parece ter apreciado a brincadeira, tanto que o mostrou à filha, que reagiu com entusiasmo ao ouvir a voz da mãe, mesmo que a tivesse confudido.

Nesse vídeo, que Kylie partilhou esta quinta-feira, 17 de outubro, na sua conta do Twitter, a rica empresária mostra a filha a dançar, mas a pequena Stormi pensa que quem está a cantar é o pai, o rapper, produtor e compositor Travis Scott.

Quando a mãe lhe pergunta se gosta do som, a bebé responde: "É o papá a cantar". Ao que a empresária contrapõe: "Não, é a mamã". Mas a pequena Stormi não parece convencida e volta a dizer que é o pai que está a cantar, o que leva Kylie a partilhar o vídeo na sua rede social com a mensagem "Meninas dos papás". Veja o vídeo, em baixo: