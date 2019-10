A famosa irmã de Kim Kardashian, falou um dia depois de ter sido tornado público o seu afastadamento de Travis Scott

Kylie Jenner está separada e fala sob alegada traição

Kylie Jenner falou, pela primeira vez, da sua separação de Travis Scott. Um dia depois de ter sido conhecido, publicamente, o afastamento do casal, a irmã de Kim Kardashian pronunciou-se sobre o assunto, na sua rede social do Twitter.



Kylie Jenner e Travis Scott quando ainda estavam juntos.

A empresária e socialite, que em março deste ano foi considerada, pela revista Forbes, a mais jovem multimilionária do mundo, que aos 21 anos tem uma fortuna estimada em 1 bilião de dólares ( cerca de 910 mil milhões de euros) quis esclarecer aquilo que considerou serem alguns exageros da "Internet", nomeadamente os rumores de um envolvimento com o rapper Tyga, seu antigo namorado (foto em baixo).

Kylie Jenner namorou com Tyga.

"A Internet torna tudo 100 vezes mais dramático do que na realidade é. Não aconteceram 'encontros às duas da manhã com o Tyga'", escreveu no Twitter, dizendo que as fotografias em que aparece junto ao estúdio onde o rapper se encontrava a gravar mostram apenas que ela está a deixar "dois amigos no estúdio onde por acaso ele também estava".

A benjamin do clã Kardashian com a filha Stormi, de 19 meses.

Em relação à separação de Travis Scott, Jenner também desdramatizou. "O Travis e eu estamos muito bem e a nossa preocupação principal agora é a Stormi. A nossa amizade e a nossa filha são prioritárias", concluiu.