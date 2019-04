Antigo manager dos Nirvana afirma que cantor ia deixar os Nirvana.

Kurt Cobain queria seguir carreira a solo antes de morrer

Numa entrevista ao The Independent em que fala do livre que escreveu sobre Cobain, "Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain", o antigo manager dos Nirvana Danny Goldberg relata pormenores da vida do ícone.

Entre eles, a dependência química e depressão que Kurt sofria há anos, Courtney Love, a relação com a banda e dos planos do cantor para o futuro. "Ele teria encontrado outras formas de se expressar, umas vezes com a banda e outras vezes não", afirma. Chegou inclusive a marcar uma sessão sozinho com Michael Stipe, dos R.E.M. mas nunca apareceu.

Descrito no livro como “uma personagem em conflito profundo”, Cobain conseguia ser “confiante e desesperado, engraçado e conflituoso, generoso e duvidoso, sarcástico e romântico, carismático e reles. Tudo ao mesmo tempo”.

Entre as várias confissões, o manager recusa a teoria de que Kurt foi assassinado. “É ridículo. Ele suicidou-se. Vi-o uma semana antes de morrer; estava deprimido. Tentou matar-se seis semanas antes. Falou e escreveu muitas vezes sobre o suicídio”. O lado depressivo do líder dos Nirvana era sobejamente conhecido por todos.

Há 25 anos, Kurt Cobain surpreendeu o mundo ao suicidar-se com apenas 27 anos. Os Nirvana foram uma das bandas que marcaram a década de 1990 e ainda hoje são apontados como uma das maiores referências musicais do século XX.



Ana Patrícia Cardoso