O espetáculo estava marcado para esta sexta-feira, 30.

Kulturfabrik. Concerto de Heavy Petrol cancelado devido à covid-19

O espetáculo estava marcado para esta sexta-feira, 30.

Depois de verem o primeiro concerto cancelado, a 21 de março, devido à pandemia, os Heavy Petrol são novamente obrigados a cancelar a festa de lançamento do álbum "The Last Barrel", na Kulturfabrik.

O concerto desta sexta-feira, 30, não vai realizar-se devido às novas restrições anunciadas pelo Governo para combater a covid-19.

Os bilhetes estão todos esgotaddos e, segundo a organização, continuam válidos para nova data.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.