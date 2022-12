O centro, destinado a requerentes de asilo recém-chegados ao país, foi evacuado devido às condições meteorológicas.

Atualidade em síntese 19 DEZ 2022

Kirchberg. Centro Tony Rollman evacuado devido ao frio

O centro, destinado a requerentes de asilo recém-chegados ao país, foi evacuado devido às condições meteorológicas.

A informação é avançada num breve comunicado assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração. Jean Asselborn explica que, “devido às condições meteorológicas extremas dos últimos dias, as capacidades de aquecimento do centro Tony Rollman chegaram ao seu limite”.



O ministro acrescenta que, para garantir o bem-estar das pessoas ali albergadas, face ao frio invernal, o Serviço Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla em francês) teve de realojar as pessoas em causa noutras estruturas da rede do ONA.

Mesmo assim, os requerentes de proteção internacional que acabam de chegar ao país continuarão a ser recebidos no Tony Rollman, em Kircbherg.

Chuva em Portugal, gelo no Luxemburgo

Se se prepara para passar as férias de Natal em Portugal, saiba que, nas próximas horas, são esperados níveis de precipitação idênticos aos da semana passada.

A Proteção Civil já anunciou o estado de alerta especial para nove distritos. O período crítico começa ao final do dia de hoje, devendo o pico ser atingido na madrugada de terça-feira. Por tudo isto, a Proteção Civil "decidiu colocar vários distritos em estado de alerta especial amarelo. Entre eles estão os de Braga, Viseu e Lisboa.

Por cá, no Luxemburgo, a chuva deverá voltar a cair com mais intensidade amanhã, mas, mesmo assim, de forma moderada. Apesar do frio, as temperaturas deverão manter-se em terreno positivo. O instituto luxemburguês de meteorologia alerta, porém, para o risco de piso escorregadio.

Hospitais Robert Schuman contrataram 16 médicos

Os hospitais Robert Schuman contrataram 16 médicos entre fevereiro de 2021 e maio de 2022, com o objetivo de reforçar o número de profissionais. O grupo hospitalar refere num comunicado que os serviços que receberam mais médicos foram os de anestesia - reanimação, com três profissionais, e ortopedia/traumatologia, com dois.

Os restantes médicos contratados pertencem aos serviços de oftalmologia, geriatria, serviço de urgências, medicina interna, cirurgia vascular e neurocirurgia, com um médico cada. Também receberam mais um profissional os serviços de cardiologia, ginecologia - obstetrícia, otorrinolaringologia, psiquiatria juvenil e psiquiatria adulta.

Os hospitais Robert Schuman foram criados em 2014 depois da fusão entre a Clínica Bohler, o Hospital de Kirchberg e a ZithaKlinik, na capital, e a Clínica Sainte Marie, em Esch-sur-Alzette. Atualmente, o grupo hospitalar conta com 306 médicos e outros 2.250 funcionários.

Custos de habitação no Luxemburgo entre os mais elevados da UE

Novos dados do Eurostat. Desde 2018 que os preços das casas no Grão-Ducado aumentaram cerca de 12-15% todos os anos, atingindo um pico de 17% em 2020. Estão entre os mais elevados da União Europeia.

No ano passado, eram os segundos mais caros do bloco europeu, sendo 87% mais elevados do que a média da União Europeia. O Luxemburgo aparecia assim apenas atrás da Irlanda, onde os preços eram 94% mais caros do que a média europeia.

O gabinete europeu de estatística dá conta de um abrandamento dos preços últimos meses. No início de outubro, a subida foi de 2,4% em comparação com o ano passado.

Oito autocarros luxemburgueses a caminho da Ucrânia

A Ucrânia pediu e o Luxemburgo respondeu. A empresa luxemburguesa Emile Weber disponibilizou oito autocarros, que serão usados para o transporte escolar na Ucrânia. O apelo a doações de autocarros foi feito, inicialmente, na reunião informal dos ministros dos Transportes, no mês de abril, e entretanto relançado pela primeira-dama ucraniana, Olena Zelensky.

Devido à guerra na Ucrânia, parte dos meios de transporte foi mobilizada para o exército, nomeadamente para assegurar a evacuação de civis das zonas de guerra. Por essa razão, o serviço de transporte escolar está desfalcado. São precisos cerca de “3.000 autocarros para garantir o transporte escolar de milhares de alunos, de modo a que estes possam continuar a ir à escola e a ter, dentro do possível, uma vida normal”, acrescenta o ministério luxemburguês.

Os autocarros da Emile Weber são assim doados ao país em guerra, numa altura em que se estima em 5,7 milhões o número de crianças ucranianas afetadas pelo conflito.

Energia. Claude Turmes e homólogos europeus discutem limite de preços altos

O ministro da Energia, Claude Turmes, participa esta segunda-feira na reunião do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia, em Bruxelas.

Os ministros da Energia do bloco comunitário vão discutir o acordo político que estabelece um mecanismo de correção do mercado para proteger os cidadãos e a economia contra preços excessivamente elevados.

Entre outras medidas, Claude Turmes e os homólogos europeus vão debater as alterações à legislação europeia para acelerar a implantação da energia renovável e rever o relatório que antevê a substituição do gás natural pelo gás renovável no sistema energético.

Differdange. Apelo a testemunhas após ataque com faca

A polícia lançou um apelo a testemunhas depois de uma pessoa ter sido atacada com uma faca, em Differdange. A agressão aconteceu no domingo de manhã, por volta das 9h, no centro daquela cidade do sul do país.

As primeiras informações sobre o caso apontam para que o ataque tenha acontecido na sequência de uma briga, num bar, envolvendo quatro pessoas. A situação terá escalado acabando com um dos indivíduos a ser esfaqueado.

As outras três pessoas envolvidas fugiram do local e, apesar de uma caça ao homem, não foram apanhadas. De acordo com as autoridades, a vítima sofreu vários ferimentos, tendo sida levada para o hospital. O caso está a ser investigado.

Para ajudar a investigação, as forças de segurança pedem a eventuais testemunhas que entrem em contacto com a polícia de Differdange.

Post inaugura novo balcão no centro comercial de Kirchberg

A Post Luxemburgo inaugura esta segunda-feira o seu mais recente ponto de venda, no centro comercial de Kirchberg.

A inauguração oficial vai ser feita às 18h, no primeiro andar do centro comercial.

Além do serviço postal, os clientes vão poder encontrar os serviços de telecomunicações e financeiro.

Buscas por jovem desaparecido em Arlon terminam com descoberta do corpo

As buscas por um jovem na casa dos vinte anos desaparecido em Arlon terminaram no domingo, com a descoberta do corpo. As autoridades luxemburguesas efetuaram uma busca em grande escala no sábado.

De acordo com uma nota do Ministério Público luxemburguês, divulgada ontem, as buscas envolveram agentes da polícia e também da proteção civil na zona de Val du Scherbach e levaram à descoberta do corpo sem vida da pessoa desaparecida.

O Ministério Público luxemburguês afasta a hipótese de crime. Não foram no entanto avançados mais pormenores sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado. A morte do jovem está a ser investigada.

Santos Silva. Emigrantes portugueses e descendentes, “todos fazem parte de Portugal”

Sejam nascidos em Portugal ou no estrangeiro ou descendentes de portugueses, “todos fazem parte de Portugal”. São palavras de Augusto Santos Silva. Num vídeo divulgado por ocasião do Dia Internacional dos Migrantes, que se assinalou no domingo, o presidente do Parlamento português lembrou que “somos muitos”.

O presidente da Assembleia portuguesa fez questão de sublinhar que Portugal é “um país de emigrantes há muitos séculos” e que a emigração é uma constante estrutural da história e também da sociedade portuguesa.

No vídeo, Santos Silva afirmou que Portugal precisa de “fazer muito mais”, quer no apoio aos emigrantes portugueses no estrangeiro, quer no acolhimento dos imigrantes que vivem em Portugal.

Ucrânia: Kiev alvo de ataques de mais de 20 drones

A capital da Ucrânia foi hoje alvo de ataques de mais de duas dezenas de drones, informaram as autoridades locais, referindo que um ponto crucial de uma infraestrutura foi atingido.

O governo de Kiev disse na rede social Telegram que mais de 20 drones, de fabrico iraniano, foram detetados no espaço aéreo da capital, e pelo menos 15 foram abatidos. Não se sabe se os ataques causaram vítimas.

Recorde-se que, na sexta-feira, a capital da Ucrânia foi atingida por um ataque em grande escala da Rússia. Dezenas de mísseis foram lançados em todo o país, causando falhas generalizadas de energia.

Argentina bate França nos penáltis e soma terceiro título

E terminou o mundial do Catar. A Argentina sagrou-se campeã, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos. Este é o terceiro título dos argentinos, que venceram os mundiais de 1978 e 1986.

Os sul-americanos marcaram os quatro penáltis no desempate, enquanto os franceses, que defendiam o título, falharam dois, por Coman e Tchouaméni, o primeiro detido por Emiliano Martínez.

No tempo regulamentar, Lionel Messi, aos 23 e 108 minutos, o primeiro de penálti, e Ángel Di Maria, aos 36, marcaram para os sul-americanos, enquanto Kylian Mbappé somou um ‘hat-trick’ para os franceses, aos 80, 81 e 118, o primeiro e o último de grande penalidade.

Lionel Messi 'Bola de Ouro' e Enzo Fernández melhor jovem do Mundial

O argentino Lionel Messi tornou-se ontem o primeiro jogador a somar um segundo troféu de melhor jogador do Mundial, ao ser eleito ‘Bola de Ouro’ da edição de 2022, repetindo o feito de 2014.

Messi sucede ao croata Luka Modric e é o segundo argentino a vencer o prémio, sucedendo a Maradona, vencedor em 1986.

No que respeita aos outros troféus, os sul-americanos arrebataram mais dois, o de melhor guarda-redes, por intermédio de Emiliano Martínez, e de melhor jovem, ‘obra’ do médio benfiquista Enzo Fernández.

Por seu lado, o francês Kylian Mbappé, com três golos na final, arrebatou o título de melhor marcador, com um total de oito, mais um do que Messi.

A Argentina venceu ontem o Mundial de futebol do Qatar, eliminando, na final, a França, por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.

Catar assistiu a novo recorde absoluto de golos, com 172

A edição 2022 do Mundial de futebol, disputada no Catar, fechou ontem com um recorde absoluto de 172 golos, mais um do que os apontados em 2014 (Brasil) e em 1998 (França), após os seis tentos na final.

Em Lusail, a Argentina e a França só decidiram o jogo decisivo na ‘lotaria’ das grandes penalidades, mas depois de, nos 120 minutos, marcarem seis golos, com destaque para o ‘bis’ de Lionel Messi e o ‘hat-trick’ de Kylian Mbappé. Com os seis tentos, o total passou para 172, à média de 2,69 golos por encontro, que é o melhor registo no atual formato, com 64 jogos.

Em termos absolutos, a edição de 1954, realizada na Suíça, tem um registo imbatível de 5,38 golos por encontro, com um total de 140, em apenas 26 embates.

