Uma das séries mais populares da HBO está de regresso em abril.

Radio Latina 1

'Killing Eve'. Terceira temporada já tem data de estreia

Uma das séries mais populares da HBO está de regresso em abril.

O jogo de 'gato e rato' entre a assassina profissional Villanelle (Jodie Comer) e Eve (Sandra Oh), dos serviços secretos ingleses, vai continuar. A terceira temporada de 'Killing Eve'tem estreia marcada a 27 de abril na HBO Portugal.

No final da segunda temporada, ficou a dúvida se haveria, ou não, continuação. Para os fãs desta dupla, as notícias são boas. A terceira temporada volta ao serviço de streaming para explicar o que aconteceu depois do encontro quase fatal entre as duas rivais.