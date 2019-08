Kevin Spacey. Ator surpreende com monólogo em museu de Roma

Os visitantes do Museu Nacional de Roma tiveram uma surpresa ao encontrar o Spacey a ler um poema italiano. É o primeiro trabalho desde há dois anos, quando foi acusado de agredir sexualmente um jovem.

Os visitantes do Museu Nacional de Roma tiveram uma surpresa ao encontrar o Spacey a ler um poema italiano. É o primeiro trabalho desde há dois anos, quando foi acusado de agredir sexualmente um jovem.

Não é todos os dias que, ao ver um museu, os visitantes têm a oportunidade de ver a performance de um ator conhecido. Em Roma, foi exatamente isso que aconteceu quando Kevin Spacey decidiu ler o poema "The Boxer", sobre um pugilista quebrado e desgastado, do autor italiano Gabriele Tinti.

Em comunicado, Tinti afirmou que o ator dedicou-se a esta leitura por causa da "sua sensibilidade e profundo amor pela arte". No entanto, há claras semelhanças entre o texto e a vida recente de Spacey, mas Tinti fez questão de esclarecer que o poema não foi escrito com o ator em mente.



"Eu sacudi o país, fiz vibrar as arenas, rasguei os meus adversários em pedaços. Eu iluminei a escuridão, colecionei insultos, reúni aplausos. Nem todo a gente sabia como fazer isso. Nenhum de vocês. Por outro lado, a vida não é assustadora para aqueles que nunca correram riscos", declamou.



A carreira do ator desabou quando, em 2017, foi acusado por mais de uma dúzia de pessoas de agressão sexual. A primeira queixa contra o ator remonta a 1986. No entanto, Will Little, que acusou Kevin Spacey de agressão sexual, retirou as queixas contra o ator que estava a ser julgado num tribunal do Estado do Massachsetts.

Os meios de comunicação foram convidados para assistir à performance. Barbie Latza Nadeau, correspondente do "The Daily Beast", escreveu que "a leitura era tanto uma confissão quanto um momento de atuação. Como sua voz soou na frente de não mais de 50 visitantes surpreendidos do museu e convidados selecionados, ficou claro que, enquanto ele pode ter caído na desgraça pelas alegadas agressões sexuais, não parece sentir qualquer remorso".

Os poemas de Tinti já foram interpretados por pessoas como Joe Mantegna, Burt Young e Franco Nero. Indiferente ao passado de Kevin Spacey, Tinti usou o Twitter para demonstrar o apreço pelo ator. "Com o único @kevinspacey! O Museu garante que foi uma honra ter o Sr. Spacey aqui conosco para celebrar a magnífica estátua do boxeur".

With the one and only @kevinspacey! The Museum said it was an honor to have Mr. Spacey here with us to celebrate the magnificent statue of the boxer!! #Romeloveskevinspacey #kevinspaceyarttheboxer #kevinspacey #gabrieletinti #art pic.twitter.com/EbGWRcuGi8 — gabriele tinti (@gabrieletinti) August 3, 2019