O cantor morreu em março deste ano.

Radio Latina 1

Keith Flint, dos "The Prodigy", devia 8 milhões de euros quando se suicidou

O cantor morreu em março deste ano.

O cantor, que iria completar 50 anos este ano, lutava com uma depressão profunda que o levou a acabar com a própria vida, ao enforcar-se em casa.

Keith via o suicídio no seu caminho: "Eu não estou poupando para nada, estou usando tudo agora mesmo. Eu sempre tive aquela coisa dentro de mim que me dizia que quando eu acabasse com tudo, isso me mataria. Juro por Deus que não é suicídio, é positivo. O momento em que começo a mijar na cama é quando me vês na frente de um autocarro. Só quero olhar para trás e saber que vivi uma vida que considero plena".

A autópsia revelou cocaína, álcool e codeína (fármaco para as dores) no sangue. Os fãs ficaram em choque com a notícia. Morria um dos maiores nomes do metal rock mundial, que estavam no grupo desde 1990.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t — The Prodigy (@the_prodigy) March 4, 2019

A sua fortuna estimava-se em 12,5 milhões de euros, ficou reduzida a 4,6 milhões de euros, depois de pagar dívidas e impostos em atraso que chegavam aos 7,9 milhões de euros. Dias antes de morrer, tinha também colocado à venda a mansão em Essex, que valia 1,6 milhões de euros. A razão apontada é o divórcio da mulher, a Dj Mayumi Kay.

Só em 2018, o cantor ganhou quase 1,6 milhões de euros, graças ao sétimo álbum, "No Tourists", lançado em novembro. Este verão iriam ter uma digressão mundial.