Keanu Reeves, o novo namorado da internet

O ator é tido como uma das pessoas mais acessíveis de Hollywood.

Keanu Reeves é o ator mais falado do momento. Com as estreias do terceiro filme da saga "John Wick" e o regresso de "Toy Story 4", o ator tem sido uma presença constante na comunicação social e ganhou recentemente o apelido de "namorado da internet". Os memes virtuais, histórias de solidariedade e a história de vida trágica fizeram-no merecer esse título.

Já passaram 20 anos desde a saga "Matrix", em que Neo, o herói improvável, interpretado pelo ator de 54 anos, tornou-se uma figura icónica da história do cinema. Reeves, que já tinha tido alguns sucessos como "Speed", com Sandra Bullock, mas só a partir de "Matrix" entrou para a lista dos galãs de Hollywood. A verdade é que fora dos ecrãs o ator nunca alimentou rumores e pouco se foi sabendo sobre a sua vida privada.

Reeves, que tem uma carreira de 35 anos em Hollywood, nasceu em Beirute, capital libanesa, e tem descendência chinesa e havaiana. Viveu em cidades como Sydney, Nova Iorque e Toronto com a família. Atualmente vive em Los Angeles, no centro da indústria mundial de entretenimento. Mas a sua vida pessoal nem sempre foi marcado por momentos alegres. Nos anos 1990, a sua então namorada, Jennifer Syme, deu à luz um bebé morto e, dois anos depois, ela própria morreu num acidente de carro. Depois de perder a família, nunca mais lhe foi conhecida uma namorada ou grupo de amigos.

Sem papéis marcantes durante alguns anos, em 2014, Reeves voltou aos filmes de ação com a saga "John Wick". O terceiro filme, que estreou em maio deste ano, tornou-se o mais rentável de todos, destronando "Avengers: Ultimato" do primeiro lugar das bilheteiras americanas, no fim de semana de estreia. Fez 57 milhões de dólares (50 milhões de euros) em dois dias.

Ficou provado que o ator ainda conseguia protagonizar filmes de sucesso mas a fama foi muito para além disso. De um momento para o outro, começaram a surgir na internet inúmeras histórias sobre a personalidade amável, o cavalheirismo, solidariedade e solidão do ator. Memes e vídeos de atos de bondade que se tornaram virais vieram provar que "Keanu Reeves é demasiado bom para este mundo", como chegou a escrever recentemente a prestigiada revista americana The New Yorker.

Até a reação do ator ao apelido de "namorado da internet" tem sido classificada de "adorável", tendo em conta que não fazia ideia do que lhe chamavam e agradeceu timidamente. "Não sabia disso… Que loucura. A positividade é ótima. Especialmente da forma como o público abraçou os filmes".

Seria difícil compilar as inúmeras histórias que têm surgido sobre o bom caráter de Keanu. Conhecido como respeitador e generoso, os exemplos sucedem-se. Por exemplo, durante a filmagem de "Matrix", o ator - que arrecadou 230 milhões de euros (detinha 10% das receitas de bilheteira) - doou cerca de 31 milhões de euros à equipa dos efeitos especiais para que estes pudessem continuar as filmagens.



No últimos dias têm surgido fotografias de Reeves com os fãs em que se nota que o ator tem o cuidado de não tocar nas mulheres quando estão a posar. O respeito pelas mulheres, sobretudo no contexto do movimento #MeToo, tornou-se mais um motivo para louvar o "namorado da internet".

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

Numa situação diferente, um filme amador mostra Keanu a dar o seu lugar no metro a uma senhora com um saco grande. Noutra ocasião, enquanto dá autógrafos, percebe que um fã se encontra numa cadeira de rodas e faz questão de ir conversar com ele, para deleite da internet.

Atualmente um dos perfis de maior sucesso na rede social Twitter é sobre ele. Em "keanu doing things", o ator aparece a falar com um sem abrigo ou simplesmente a sorrir.

keanu reeves smiling ✨💖 pic.twitter.com/dWYVBBuo3w — keanu doing things (@keanuthings) May 5, 2019

E como a internet não tem limites na criatividade, surgiram também algumas montagens que salientam a generosidade e o bom feitio do ator:







