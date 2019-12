Orlando Bloom pediu Katy Perry em casamento no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro deste ano. O casal assumiu a relação em 2016 e estaria pronto para subir ao altar mas já não será em 2019.

Katy Perry e Orlando Bloom adiam casamento (mais uma vez)

O enlace deveria acontecer este mês de dezembro mas o casal resolveu adiar, pela segunda vez, de acordo com a revista UsWeekly.

Ao que parece, Perry e Bloom tomaram esta decisão devido à disponibilidade da "localização que eles querem", diz a publicação.



A cantora de 35 anos, e o ator de 42,também estarão a planear duas festas de casamento: uma mais 'tradicional', com toda a família e amigos, e outra em modo "wedding destination", ou seja, realizar uma cerimónia mais pequena num destino estrangeiro.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o casamento é adiado. O casal deveria ter trocado alianças este verão, mas decidiram não o fazer para que pudessem criar uma base mais sólida na relação. "Estamos a dar um passo de cada vez", disse a cantora, na altura, em entrevista à rádio Kiss FM.

Apesar do adiamento do "sim" para 2020, os dois parecem estar a atravessar uma boa fase. Perry publicou recentemente no Instagram uma fotografia dos dois ao telefone com a legenda: "As nossas iniciais iniciais são O.K. e é isso que vai ser".





Ana Patrícia Cardoso