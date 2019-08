O modelo Josh Kloss e Perry trabalharam juntos no video da música "Teenage Dream".

Katy Perry é acusada de assédio por modelo masculino

Quase dez anos depois de trabalharem juntos numa música da cantora, o modelo Josh Kloss veio a público acusar Perry de conduta inapropriada e assédio. O modelo americano usou o seu perfil do Instagram para contar o que se passou em duas ocasiões.

Durante as filmagens do vídeo, em 2010, Katy afirmou, perante toda a equipa, que beijá-lo era 'nojento'. "Fiquei muito envergonhado mas continuei a dar o meu melhor", disse. A estrela da pop terá convidado Kloss para um clube de striptease, após o primeiro dia de gravações, mas este recusou.





Anos depois, em 2012, na festa de aniversário de Johnny Wujek, Katy terá puxado as calças do modelo para baixo, em frente a todos. "Fui acompanhado por uma amiga que queria muito conhecê-la. Assim que ela me viu, abraçou-me. Mas quando eu me virei para apresentar a minha amiga, ela puxou as minhas calças e minha roupa para baixo para que todos em volta pudessem ver o meu pénis", disse.

No texto do Instagram, Kloss, defende a sua decisão de partilhar a sua experiência tem como objetivo mostrar que mulheres numa posição de poder na indústria musical podem ser tão "cruéis e perversas" como os homens.

A secção de comentários da publicação está cheia de reacções totalmente polarizadas: embora alguns apoiem o modelo, outros como Wujek - director criativo de guarda-roupa que trabalhou com Katy - recusaram-se a "ficar de braços cruzados" perante estas acusações e revelam que Kloss foi obcecado pela artista durante anos e que agora só estaria a agir por puro rancor porque "os planos para o futuro" que imaginou nunca se tornaram realidade.

Katy ainda não fez qualquer comentário sobre o assunto.