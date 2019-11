Kate Middleton trabalhou numa maternidade em segredo

A duquesa de Cambridge prestou apoio, a título privado, num hospital londrino, esta semana.

A duquesa de Cambridge prestou apoio, a título privado, num hospital londrino, esta semana.

A Duquesa de Cambridge trabalhou dois dias numa maternidade, esta semana, em Londres, sem que praticamente ninguém soubesse.

Segundo o jornal 'The Sun', Kate Middleton prestou serviço no Kensington Hospital e apesar de este ser um dos mais movimentados hospitais da capital britânica, o facto só foi conhecido através da agenda pública dos membros da realeza britânica.

A duquesa, de 37 anos e mãe de três crianças, prestou apoio na maternidade deste hospital, no âmbito do trabalho que tem feito com o projeto Early Years, que estuda o impacto das experiências das crianças - do nascimento aos cinco anos de idade - na sua vida adulta.

Mãe do príncipe George, de 6 anos, da princesa Charlotte, de 4, e do príncipe Louis, de ano e meio, Kate é também patrona real dos lares infantis East Anglia, que se dedicam a crianças e jovens com doenças graves, apoiando também as respetivas famílias.

Este rede de estruturas opera nos condados de Cambridgeshire, Essex, Norfolk e Suffolk.

No mês passado, a duquesa inaugurou o lar Nook, em Norwich, condado de Norfolk.





Kate Middleton é conhecida pela sua empatia e dedicação às crianças, e também pela sua associação à causa das doenças mentais, juntamente com o marido, o príncipe William.

