Kate Middleton surpreende com uns brincos de seis euros!

A mulher de William escolheu estes acessórios low cost para conjugar com um vestido de luxo, num almoço real. Saiba onde os comprar.

A Duquesa de Cambridge sabe como poucas mulheres da realeza conjugar peças de luxo e de marcas de alta costura com outras mais acessíveis e de lojas low cost. Por isso, tem sido eleita como uma das mais elegantes entre a realeza.

AFP

Desta vez, Kate Middleton elegeu uns brincos da marca paquistanesa Zeen, de pedras e cerâmica de vários tons verdes, para combinar com um vestido do mesmo tom da estilista Amanda Ross que custa cerca de 925 euros.

Os brincos que sobressaiam no visual têm um preço incrível: seis euros.

É esse o preço que surge no site da marca Zeen.

A marca e origem dos brincos tem uma razão de ser. É que os duques de Cambridge foram convidados para um almoço pelo príncipe Shah Karim Al Hussaini, Aga Khan IV para um almoço na sua Fundação, em Londres, com várias personalidades paquistanesas.

AFP

A receção serviu para um primeiro encontro dos príncipes com figuras do Paquistão, país onde os duques chegarão no próximo dia 14 de outubro para uma visita oficial de quatro dias.

Outros brincos low cost

Esta não é a primeira vez que a duquesa decidiu usar uns acessórios low cost com peças caras.

Recentemente, no início de setembro, Kate Middleton surgiu na abertura do festival do jardim da Royal Horticultural Society Garden, em Surrey, com um vestido floral de vestido floral de Emilia Wickstead de cerca de 2 000 euros. Os brincos que usou igualmente elogiados, eram da marca Accessorize, custam cerca de 5,4 euros, mas em que Londres o preço baixou para 1,82 euros, após Kate ter aparecido com eles. E não voltaram a ser repostos.

Claro que ficaram logo esgotados, como acontece normalmente com as peças que a duquesa usa. No dia seguinte é habitual os artigos terem uma procura louca e o stock desaparecer dos sites ou das lojas.