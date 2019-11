Durante os festejos do Remembrance Day, no passado fim de semana, ficou visível o afastamento entre as duquesas. Questão protocolar ou há mesmo zanga entre os casais?

Kate Middleton e Meghan Markle. Duas mulheres cada vez mais distantes

Este era o encontro mais esperado durante as comemorações oficiais do Remembrance Day, data que celebra o fim da Primeira Guerra Mundial e todos os anos presta homenagem aos combatentes britânicos.

Nas celebrações todos os olhares estavam virados para os príncipes Harry e William, assim como para as cunhadas Meghan Markle e Kate Middleton. Isto porque este foi o primeiro encontro público desde o lançamento, a 20 de outubro, do documentário "Harry & Meghan: An African Journey", do canal de televisão britânico ITV, onde foi possível acompanhar o casal em visita oficial pela África do Sul, Angola, Botswana e Malawi.

No filme, Meghan admitiu que nem tudo era fácil e que "era bastante real o que se passava nos bastidores". Já Harry falou da relação com o irmão mais velho e admitiu que ambos estão atualmente em "caminhos diferentes".

As declarações do casal parecem não ter agradado à família real e a rainha Isabel II chegou a 'mandar um recado' para os duques de Sussex, ao retirar a sua fotografia da sala de audiências oficial.

O Remembrance Day seria a oportunidade ideal para mostrar que as coisas estavam bem entre os casais...mas não foi o que aconteceu.

No sábado, 9, durante o concerto das celebrações, que decorreu no Royal Albert Hall, a família real esteve presente mas os duques de Sussex e Cambridge sentaram-se em cantos opostos do grupo.

Se William e Kate ficaram do lado direito da rainha Isabel II, já Harry e Meghan ficaram do lado esquerdo do grupo, atrás do primeiro-ministro Boris Johnson e longe também do príncipe Carlos, que se sentou atrás da monarca.



Apesar dos especialistas afirmarem que se tratou apenas de uma disposição de acordo com o protocolo real, a verdade é que os casais não apareceram juntos em momento algum. E as duas mulheres destacaram-se também pela diferença de postura e estilo.

Kate surgiu mais sóbria que Meghan, que acabou por distribuir alguns sorrisos. Enquanto a duquesa de Cambridge optou por um vestido simples em tom azul escuro, a duquesa de Sussex vestiu um modelo preto e brocado, com uma saia muito volumosa.

No dia seguinte, domingo, a família voltou a encontrar-se na missa de homenagem às vítimas da primeira grande guerra, em Westminster, e mais uma vez, Meghan assumiu uma posição longe de Kate e da rainha.

Kate ficou ao lado de Isabel II e Meghan entre o conde e a condessa de Wessex.

Com um semblante pesado durante toda a cerimónia, não houve contacto entre ambas.

William e Harry fizeram parte do desfile militar, usando os respetivos uniformes. Lado a lado, os irmãos não se falaram e mantiveram também uma expressão pesada.

Este deverá ser o último evento dos duques de Sussex antes de partirem para os Estados Unidos, onde estarão durante seis semanas.





Ana Patrícia Cardoso