O músico cabo-verdiano perpetua a cultura cabo-verdiana através da música

Kasy Rodrigues traz mornas e coladeras à Radio Latina

Casimiro Lopes Rodrigues, mais conhecido por Kasy Rodrigues na música, é um músico, cantor e compositor cabo-verdiano residente no Luxemburgo, com um longo percursso musical.

A sua guitarra e a paixão pela música, acompanham-no desde Paúl, ilha de Santo Antão, em Cabo Verde onde nasceu. Foi nesta ilha que tudo começou e levou-o a pisar grandes palcos e a atuar ao lado de artistas cabo-verdianos de renome como Tito Paris, Mirri Lobo, Ildo Lobo, Cesária Évora, Boyge Mendes, Zeca de nha Reinalda, Paulino Vieira, Toy Évora, entre outros.





No Luxemburgo, continua a trilhar o seu percursso musical com sucesso e reconhecimento do público e da crítica. Acalenta o sonho de gravar um álbum e partilhar com o público as suas composições.

Kasy Rodrigues vai agora, "pisar" o palco nos estúdio da Radio Latina esta sexta-feira, 17 de janeiro, entre as 15h e as 16h.

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves.